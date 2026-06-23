月曜日のオーストリア戦で2点目を決めたリオネル・メッシは、喜びを爆発させ、ジャーナリストが集まるエリアへ駆け寄った。

その場には元バルセロナ選手の大げさな喜びを表す両手のジェスチャーを目の当たりにしたホアキン・ブルーノ氏もいた。

TyC Sportsの記者ブルーノ氏は雑誌『オレー』に「適切な場所に適切なタイミングでいることには、時にメリットがある」と語った。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、彼はこう続けた。「これは私の人生で最高の写真であり、ジャーナリストとして最高の瞬間だ。すべては私の反応のおかげだ。隣にいた記者を避け、代表チームの得点を喜び、それがメッシのゴールだった」。

さらに「私がここにいるのは『TyC Sports』が信頼してポジションを与えてくれたからだ。それ以外すべては史上最高の選手、私たちのキャプテン、シンボル、リーダーのためだ。チームもファンもジャーナリストも彼に従っている」と語った。

「いまだに信じられない。メッセージや写真、動画が殺到し、携帯が鳴り止まない」とも語った。

最後に彼は妻にこう頼んだ。 「セシに適切なサイズで素敵なフレームに入った良い写真を撮影するよう頼んだ。費用は惜しまないでほしい。この写真は毎日見るべきものだ。自分の思い出のためだけでなく、メッシの大ファンである4歳の息子にも見てもらいたいからだ」。

最後に彼はこう結んだ。「歴史上最高の選手と交わしたこの瞬間を、今こそ楽しみたい」。







