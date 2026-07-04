アルゼンチンのジャーナリストが警鐘を鳴らす。「メッシは一人でプレーしている。ファラオズを前に、我々は一体どうするつもりなのか！？」

アルゼンチンの作家アントニオ・セルバ氏は、2026年W杯で自国代表がベスト32でカーボベルデに辛勝したことを受け、「現在のチームは4年前の世界王者とは比べものにならない」と批判した。

アルゼンチンのウェブサイト「TYC」に掲載された分析記事でセルバ氏は「我々は現実を直視すべきだ。代表チームは根本的に変わってしまったが、経緯は不明だ」と指摘。さらに「この試合は今大会最悪で、攻撃も精彩を欠いた」と批判した。

唯一安定しているのは「新たな役割で再発明された」リオネル・メッシだけで、彼は大会7得点目を挙げた。しかし代表チームはメッシのレベルに達しておらず、「メッシのために」ではなく「メッシと共に」プレーすべきだという基本を怠り始めていると指摘した。

さらにセルバ氏は中盤のパフォーマンスを強く批判した。 「チームにはまとまりがなく、意味のないボール支配と、誰ももう一歩踏み出さない支配への執着だけがある」と指摘。マカリストについては「2メートルの距離からリスクを避け、遅く無難なパスを無謀に繰り返している」と批判した。

FWのラウタロ・マルティネスとジュリアン・アルバレスも批判を免れなかった。前者は「このユニフォームを着て縮こまり、何らかのトラウマを抱えている」と評し、後者については「疲れ果てた肉体と疑念に満ちた精神状態を、徹底的な医学的検査で診てもらう必要がある」と述べた。

スカローニ監督には抜本的な変更を求め、アリスターの代わりにパレディスを守備的MFで起用するよう提案。「個性豊かな守備的MFがいないと戦えない」と断じた。

セルバ氏は現在のパフォーマンスでは不十分と警告し、ベスト16のエジプト戦を前に「このレベルでさえ初出場国に苦戦しているなら、強豪相手に何が起こるか分からない」と語った。

最後に彼はこう結んだ。「4試合の好結果に惑わされてはいけない。次の試練がすぐそこにある。アルゼンチン、突き進め」。