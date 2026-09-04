アルゼンチンの元スター、セルヒオ・"クン"・アグエロの名前が、国際的な麻薬取引と資金洗浄で告発された組織をめぐるアルゼンチンの司法捜査に浮上した。捜査資料によると、この組織に属する疑いのある人物らが、選手のイメージと世界的な知名度を商業プロジェクトに利用しようと試みていたことが明らかになった。

パブロ・ジャダローラ判事が指揮する捜査によれば、アグエロは本件の被告ではないが、国際的な広がりを持つとされるこの組織のメンバーが、チケットプラットフォームのプロジェクトを元フォワードのイメージと結びつけようとしており、これらの商業的な動きは現在司法の精査を受けている。

当局が押収した携帯電話から抽出されたメッセージやファイルによって、アグエロが設立したeスポーツ組織に関連する「チケッツ・クルー」というブランドの立ち上げに向けた交渉が明らかになった。グループのメンバーは、プロジェクトの発展に彼の名前と知名度を活用しようとしていた。

捜査によると、このグループはボリビアからのコカイン密輸と、スペインからの合成麻薬の密輸に関与している疑いがあり、複数の人物が逮捕された。その中には、逮捕後にハンガーストライキを始めたビボット・アルバレスも含まれている。

アグエロとの交渉

本件には、当局が組織に関係していると主張する人物同士のメッセージが含まれており、その中にはディエゴ・フランシスコ・アンサローニ、ボノ・オシエル・デ・カルルッチ、ラウル・オマール・"ブルーハ"・マンソーニ、そしてアルバレスがいる。彼らの活動の一部は、アベジャネーダ市のリカルド・ボッキーニ通りにある拠点で行われており、インデペンディエンテのスタジアムの近くだった。

本件のファイルに含まれるメッセージの一つは2026年1月30日にさかのぼり、アンサローニがデ・カルルッチに対し、チケットプラットフォームに関してアグエロと近いうちに合意に達することへの期待を語っていた。

数週間後、別のやり取りでは、プロジェクトを複数の企業を通じて運営する可能性が取り上げられた。そのうちの一つは捜査官が麻薬密売人とみなす人物に関連しており、もう一つはアグエロに関連するプロジェクトを対象としていた。

また、メッセージには商業交渉を前進させることを目的としたメキシコへの渡航についても言及があり、4月22日にアンサローニが仲介者たちに対し、アグエロと直接会ったこと、そしてやり取りによれば合意が最終段階に入ったことを伝えた。

さらに捜査では、潜在的な投資家から約1万ユーロを集めようとする試みも明らかになった。資料によると、アンサローニはアグエロがプロジェクトの初期資本に出資せずに済むよう、その金額を確保しようとしていた。

これらの事実はすべて司法捜査中であり、ファイルに含まれる情報はアグエロ本人への起訴を示すものではない。