アルゼンチンで開催される2026年ワールドカップのチケット購入方法：日程、試合スケジュール、価格など

開催国を除けば、アルゼンチンが2026年ワールドカップのチケット需要ランキングでトップになるのは当然だ。

王者に挑む試合には毎回大きな注目が集まり、組み合わせ抽選後にさらに需要が高まると見込まれるものの、まだチケットを入手するチャンスはある。

1962年のブラジル以来、連覇を達成した国はない。 3度の優勝経験を持つアルゼンチンは、メキシコ86でマラドーナ率いたチームが成し遂げたタイトルを想起させ、北米での栄冠奪還を狙う。

その瞬間を現地で共有しませんか？GOALでは、2026年ワールドカップチケットの最新情報（入手方法・価格など）をお届けします。

2026年大会はいつ開催？

2026年大会は6月11日～7月19日、カナダ・メキシコ・米国の16都市で開催されます。

34日間で104試合が行われ、48チームが参加します。

開催都市は以下の20都市です。

カナダ： トロント、バンクーバー

トロント、バンクーバー メキシコ： グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ

グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ アメリカ合衆国：アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク、ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル

2026年ワールドカップのアルゼンチン戦日程は？

2022年カタール大会では優勝したものの、グループステージ初戦でサウジアラビアに1-2と敗れ、大番狂わせを起こした。2018年もグループステージで1敗している。

一方、2014年はリオネル・メッシの活躍で3連勝し、難なく突破した。

今回はどんな結果が待っているのか。グループステージの日程は以下の通り：

2026年ワールドカップ アルゼンチン組の試合日程 前回王者のアルゼンチンはグループJの1位にいます。以下が「アルビセレステ」のグループステージ公式試合です： 試合日 試合 会場／開催都市 チケット 2026年6月16日 アルゼンチン対アルジェリア アローヘッド・スタジアム（カンザスシティ） 今すぐチケットを入手 6月22日 アルゼンチン対オーストリア AT&Tスタジアム（アーリントン・ダラス） 今すぐチケットを入手 2026年6月27日 ヨルダン対アルゼンチン AT&Tスタジアム（アーリントン・ダラス） 今すぐチケットを入手

アルゼンチン代表の2026年ワールドカップチケットはいつ買える？

ファンは、大会開幕までFIFA公式ウェブサイトでアルゼンチン戦チケットを購入できます。

「Visa先行販売抽選」（9月）と「早期チケット抽選」（10月）は終了しましたが、今後さらに2つの販売段階が予定されています：

ランダム抽選

2026年ワールドカップ抽選会終了後の12月5日から開始されます。

グループステージの試合日程が発表されると、希望の試合に申し込みできます。

直前販売

大会開催（2026年春）が近づくと、残ったチケットは先着順で販売されます。

販売数や対象試合は未定だが、枚数は少なくすぐに売り切れると予想される。

購入にはFIFA公式チケットポータルでアカウントを作成し、ログイン後に在庫を確認します。

ただし、開催日が近づきチケットが売り切れた場合は、StubHubなどの二次市場でファン同士が転売を行うため、価格は変動します。

アルゼンチン代表の試合チケットも、まずはFIFA公式販売ページで確認しましょう。

アルゼンチン戦を含む全試合のチケットは、まずFIFA公式チケットポータルで販売されます。

各販売段階に参加するにはFIFA IDの登録が必要です。

FIFAは一次販売に加え、公式転売・交換マーケットプレイスも運営しています。これはすでに販売されたチケットを転売または購入したいファン向けに、FIFAが唯一公認するプラットフォームです。

試合が近づくと枚数は限定的になりますが、公式期間外では最も安全な購入手段です。メキシコでは専用プラットフォーム「Mercado de Intercambio」が同じ保証で国内取引を扱います。

公式販売期間を逃した場合や、特定の日程・都市のチケットが必要な場合は、StubHubやTicomboなどのセカンダリーサイトでも購入できます。 これらのサイトは柔軟ですが、需給で価格が変動し、一般に割高です。

ただし、非公式業者からはチケットの偽造・無効、価格の高騰といったリスクがあります。購入者は、保証と返金ポリシーが明確な評判の良いプラットフォームのみを利用してください。

アルゼンチン開催の2026年ワールドカップチケット：価格は？

グループステージのアルゼンチン代表戦チケットは、以下のように分類されます：

カテゴリー1： 最も高く、下段席。

最も高く、下段席。 カテゴリー2： カテゴリー1を除く上層・下層席。

カテゴリー1を除く上層・下層席。 カテゴリー3： 上層席が中心で、カテゴリー1・2以外。

上層席が中心で、カテゴリー1・2以外。 カテゴリー4：最も安価で、上記以外の席。

販売時期により価格は変動します。以下は概算です：

段階 チケット価格帯 団体販売（開催国を除く） 60～620ドル グループステージ（米国、カナダ、メキシコの試合） 75ドル～2,735ドル ラウンド16 105～750 ベスト16 170ドル - 980ドル 準々決勝 275ドル - 1,775ドル 準決勝 420ドル - 3,295ドル 決勝 2,030ドル - 7,875ドル

アルゼンチンで開催される2026年ワールドカップの招待チケットを入手する方法

2026年ワールドカップの最高の瞬間を、アルゼンチンの試合向けの「オールインクルーシブ・ホスピタリティ・パッケージ」でお楽しみいただけます。このパッケージには、プレミアムチケットや食事、ドリンクなどが含まれており、3つの開催国すべてでご利用いただけます。

パッケージ内容は以下のとおりです。

1試合

グループステージ：開催国以外（カナダ、メキシコ、米国を除く）の試合

ラウンドオブ32／ラウンドオブ16／3位決定戦：いずれか1試合

ホスピタリティオプション：ピッチサイド・ラウンジ、VIP、トロフィー・ラウンジ、チャンピオンズ・クラブ、FIFAスイート

1名様あたり1,400米ドルから

スタジアムシリーズ

お好みのスタジアムで全試合を観戦。

スタジアムにより4～9試合が含まれます。

対象は全試合日・全ステージ。

ホスピタリティオプション：ピッチサイド・ラウンジ、VIP、トロフィー・ラウンジ、チャンピオンズクラブ、FIFAスイート

お一人様8,275米ドルから

チームを追いかける

場所を問わず、グループステージの全試合でチームがプレーする姿をご覧いただけます。

グループステージ3試合＋ラウンド32の1試合。

全試合日・会場対象

「チームを追跡」サービスは現在、開催国（カナダ、メキシコ、米国）のチームにはご利用いただけません。

ホスピタリティオプション：FIFAスイート

1名様あたり6,750米ドルから

さらにVIP向けにはプライベートスイートや「プラチナ・アクセス」も用意されています。

2026年ワールドカップでのアルゼンチンの展望は？

2024年のコパ・アメリカ米国大会では、リオネル・メッシらを一目見ようと多くの観客が詰めかけた。 ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われた準決勝アルゼンチン対カナダ戦には8万人超、マイアミのハードロック・スタジアムでの決勝コロンビア戦には6万5千人超の観衆が集まり、アルゼンチンが1-0で優勝する瞬間を目撃しました。

MLSのインター・マイアミでプレーするリオネル・メッシやロドリゴ・デ・パウロといった著名選手の人気に加え、近年北米で親善試合が定期的に開催されていることもあり、この地域でのアルゼンチン代表ファンは増え続けている。

2026年ワールドカップの開催地は？

2022年6月、2026年大会の開催都市16カ所（カナダ2、メキシコ3、米国11）が発表されました。以下に都市とスタジアムの一覧を示します：