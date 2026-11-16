アルゼンチンで醜聞、メッシは自身の評判を守るべく奮闘

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リオネル・メッシは、アルゼンチンサッカー協会（AFA）を襲う嵐から距離を置くことを決めたようだ。同協会のクラウディオ・「チキ」・タピア会長との関係は深刻な危機に発展しており、金銭疑惑や司法捜査が、世界で最も成功したサッカー組織の一つに影を落としかねない状況となっている。

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アルゼンチンの有名紙『クラリン』は、ニコラス・ウィニャスキ記者によるレポートで、メッシとAFA現執行部との個人的・ビジネス上の関係が崩壊したと報じた。同紙によれば、アルゼンチン代表キャプテンは自身のイメージと評判を守るための措置を講じようとしているという。長年にわたり関わってきた組織が、多くの疑問を呼ぶスキャンダルや疑惑に囲まれるようになったためだ。

同レポートによると、対立は個人的な意見の相違の域を超えており、今後数週間のうちに法的措置へと発展する可能性もある。メッシは専門家の協力を得て、AFAおよびその幹部が商業的利益のために自身の名前や肖像、宣伝素材を使用することを禁じる法的警告書を作成したという。

メッシとAFAの関係を揺るがす金銭疑惑

両者の関係崩壊は、AFA内部の資金管理をめぐる疑惑、とりわけクラウディオ・タピア会長とパブロ・トビジーノ会計責任者を取り巻く疑惑が明るみに出たことと関係している。

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取り沙汰されている告発によれば、アルゼンチンのクラブに分配されるはずだった巨額資金の最終的な行き先を隠す目的で、国外に設立された企業のネットワークが存在するという。

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『クラリン』が伝えたメッシの家族に近い関係者によると、メッシは自身のイメージがこうした疑惑のいずれとも結びつけられることを望んでいない。とりわけ彼は長年にわたり、ピッチ上での功績だけでなく、ピッチ外でのイメージや振る舞いによっても、世界的に特別な地位を築いてきたからだ。

今回の危機は突然生じたものではない。同レポートによれば、メッシの家族はこれまでにも、AFAが家族側と調整することなく下した決定が原因で、国際的なスポンサーとの間に生じた複数のビジネス上のトラブルの影響を被ってきた。

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その代表例が、前回のワールドカップ期間中、タピアがAFAのスポンサーであるアルゼンチンのあるブランドに対し、大規模な広告キャンペーンでメッシの肖像を使用することを許可した件だ。当時メッシは、競合するアメリカのブランドと広告契約を結んでいた。

この措置により、メッシの家族は気まずい立場に追い込まれた。事前の調整がないまま競合ブランドの広告キャンペーンに彼の肖像が使用されたことについて、国際的なスポンサーへの説明を余儀なくされたのだ。

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レジェンドの名前の悪用を防ぐための法的警告

同紙が明らかにしたところによると、メッシは専門家の協力を得て法的文書を準備しており、これは正式な警告としてAFAに送付される可能性がある。文書では、タピアをはじめとする幹部に対し、いかなる商業・宣伝活動においても、メッシの名前、肖像、映像・音声素材の使用を直ちに停止するよう求めている。

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『クラリン』の取材に応じた関係者の間では、文書の送付時期について見解が分かれている。すでにAFAに届いているとする者もいれば、作成は完了しており送付の準備が整った段階だとする者もいる。

いずれにせよ、こうした措置が準備されたこと自体が、長年にわたり盟友関係にあったメッシとAFA現執行部との間の緊張がどれほど高まっているかを物語っている。

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ベナンを相手に行われたメッシのアルゼンチン代表引退試合も、こうした対立と無縁ではなかった。試合は張り詰めた雰囲気に包まれ、運営上のミスが広く批判を浴びた。

AFAはエスタディオ・モヌメンタルでベナン代表を相手にアルゼンチンのキャプテンの引退試合を開催したが、同レポートによれば、その内容はイベントの格にふさわしいものではなかった。音響や照明、関連演出に問題があったうえ、ドローンショーでは、左利きであるにもかかわらずメッシが右足でボールを蹴る姿が描かれる始末だった。

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AFAは運営上の不備の一部についてリーベル・プレートに責任を負わせようとしたが、クラブ幹部はその主張を否定した。一方でメッシはクラブのステファノ・ディ・カルロ会長と面会しており、名誉会員の称号を授与されていた。またメッシは、代表での最後のユニフォームをクラブ博物館で展示するためにクラブへ贈っている。

メッシ、タピアともにこうした動きについて公式なコメントを出していないが、『クラリン』の報道は、長年続いてきた両者の関係が極めて複雑な段階に達したこと、そしてアルゼンチンのキャプテンがAFAを取り巻くスキャンダルの影響から自身の名前とイメージを守るための措置を講じる準備ができていることを示している。