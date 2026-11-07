アルゼンチンが対立を激化、ワールドカップ決勝をめぐる問題でエスカレートの一手

アルゼンチンサッカー協会は、スペインとの2026年ワールドカップ決勝後に起きた一連の騒動を背景に国際サッカー連盟（FIFA）が科した処分を不服として、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴する方針を決めた。代表選手数名と協会自身に対して下された懲戒処分をめぐる争いをさらにエスカレートさせる新たな一手となる。

フランスの「RMC Sport」によると、アルゼンチン協会は本日土曜、スイス・ローザンヌに拠点を置くスポーツ仲裁裁判所へ上訴する意向を表明した。FIFAの上訴委員会が、ミッドフィールダーのレアンドロ・パレデスおよびアルゼンチン協会に科された処分を支持したことを受けたものだ。

この問題の発端は、決勝で延長の末にアルゼンチンがスペインに0−1で敗れた後に起きた一連の騒動にさかのぼる。両代表の選手およびコーチングスタッフの間で口論と衝突が勃発し、その中でもパレデスが最も目立った当事者だった。

この一件では、パレデスがスペインのディフェンダー、エリック・ガルシアを地面に倒して首をつかむ暴行に及び、その後ガビともみ合いになった。アルゼンチンのミッドフィールダーは3件の懲戒事由に問われ、これは騒動に関与した選手の中で最多の件数となった。

アルゼンチン協会は声明で、選手と協会の権利を守るために必要な法的措置を講じるとし、下された各決定の理由を求めたうえでスポーツ仲裁裁判所に上訴すると発表。処分に異議を申し立てるのに十分な事実的・法的根拠を有していると強調した。

FIFAはレアンドロ・パレデスに10試合の出場停止を科すとともに、決勝で代表サポーターから発せられた差別的なチャントを理由に、アルゼンチン協会に32万1000ドルの罰金を科していた。

一方で、処分をめぐる案件はナウエル・モリーナにとって有利な方向に進展した。FIFAの上訴委員会が、同選手に科されていた7試合の出場停止と9万ドルの罰金を、4試合の出場停止と6万ドルの罰金へと軽減することを決定したためだ。

懲戒措置はパレデスとモリーナにとどまらず、ティアゴ・アルマダと、アルゼンチン代表のアシスタントコーチであるロベルト・アジャラにも及んだ。