アルゼンチンサッカー協会のクラウディオ・タピア会長は、代表の伝説的存在であるリオネル・メッシに対し、コパ・アメリカ2028への出場をめぐって一切の圧力をかけることはないと表明し、最終的な決断はいかなる干渉もなく、このアルゼンチン人スターただ一人に委ねられていると強調した。

ワールドカップの激闘後、沈黙を守るメッシ

39歳のメッシは、ワールドカップ2026での伝説的な活躍――8ゴールを挙げ、4アシストを記録した――にもかかわらず、これまで自身の代表としての将来に関する意向を明かしていない。アルゼンチンは決勝でスペインを相手に延長戦の末、0対1という厳しい敗北を喫し、その歩みを止めた。

アルゼンチンの放送局「TyC」に対して、タピアは代表主将の意思を協会が全面的に尊重する姿勢を強調した。「これは完全に彼個人の決断だ。彼はこの大会の象徴であり、これまで出場したすべての大会でそうであったように」

最高の状態の彼を見た

タピアは称賛の口調でこう付け加えた。「2022年当時、彼が2026年にプレーするかどうかは分からなかった。彼は一試合一試合に集中していると語り、私たちは彼の最高の状態を見た。まさに史上最高の状態だったと言ってもいいだろう」

そして続けた。「私たちは彼を誇りに思うべきだ。これからもサッカーを楽しみ続けてほしいし、私たちも彼のプレーを楽しみたい。そして、彼が適切だと思う決断を下してほしい」

スカローニの難題が協会を悩ませる

これに関連して、タピアは今年末に契約が満了する監督リオネル・スカローニの将来について懸念を明かした。スカローニはスペインに敗れた決勝後、続投を再検討すると表明していた。

タピアは断固とした口調でこう語った。「私の第一、第二、第三のプランはスカローニだ。彼に続けてほしいし、私たち全員が続投を望んでいる。私は彼の決断を尊重し、彼がじっくりと考え、正しいと思う決断を下せるようにしなければならない」

さらにこう付け加えた。「必要なモチベーションが欠けていると感じたり、これ以上の成功を収める道が見えないと感じたりするなら、彼に残留を強いることはできない」

史上最も成功した監督

48歳のスカローニは、2018年の暫定的な就任を黄金時代へと変え、3つの主要国際タイトルを連続で獲得した――コパ・アメリカ2021、ワールドカップ2022、そしてコパ・アメリカ2024――ことで、アルゼンチン代表史上最も成功した監督とみなされている。

史上最高の代表チーム

タピアは代表チームへの感情のこもった賛辞で発言を締めくくった。「これは史上最高の代表チームだ。アルゼンチン国民全体に喜びをもたらし、人々に一つの集団に属しているという感覚を抱かせることに成功した」