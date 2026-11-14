共有 GOALをGoogleでフォロー

アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、リオネル・メッシの引退後初となる主要な試合でウルグアイに1-2で敗れ、忍耐を求めた。試合が行われたラ・ボンボネーラの観客席には目立って空席が多く、世界王者を取り巻く普段の雰囲気とは大きく異なっていた。

広告

スカローニ監督、観客動員を巡る議論を避ける

水曜夜のラ・ボンボネーラは、アルゼンチンがウルグアイと対戦する中、いつになく静かだった。メッシの引退後、代表チームは集客力をいくらか失ったようで、この一戦では数千席が空席のままだった。先ごろ2030年までチームを率いることを決めたスカローニ監督は、試合後の取材で観客の少なさを重視しない姿勢を示した。

『ラ・ナシオン』によると、サポーターが少なかったことについて問われたスカローニ監督は、「何人来ていたのか分からないし、考えもしなかった。そのことについて意見はない。何と言えばいいのか分からない」と述べた。ラ・ナシオン。

指揮官、メッシ時代が終わってもサポーターの忠誠心は続くと強調

ラ・ボンボネーラの空席は厳しい現実を映し出したが、アルゼンチン代表のコーチングスタッフは、代表チームとサポーターの間に根付いた強い絆は揺るがないと確信している。ブエノスアイレスを象徴するサッカーの舞台の一つで観客がまばらだったことは、迫りつつある過渡期の現実をうかがわせた。それでも指揮官は、サポーターの忠誠心が、チームの象徴である背番号10のメッシの存在だけにかかっているとの見方を退けた。

指揮官は「人々はきっと代表チームを応援しに来る。レオがプレーしていなくても、無条件に応援してくれる。それは疑っていない。彼らを奮い立たせるのは私たちの役目だ。これ以上を求めることはできない」と説明した。

広告 広告

戦術面の分析とウルグアイの優勢

試合では、アルゼンチンはボールを保持しながらも決定機をつくれずに苦しんだ。後半開始直後に主導権を握ったウルグアイは、レオナルド・バレルディのオウンゴールとマクシミリアーノ・アラウホのヘディング弾で、6分間に2得点を挙げた。72分にフリアン・アルバレスが1点を返したものの、歴史的ライバルの本拠地でディエゴ・フォルラン率いるチームが2連勝を飾るのを阻むには至らなかった。

Related Topics

スカローニ監督は、ウルグアイの積極的な姿勢と戦術面での規律を称賛。「歴史的にウルグアイは手ごわい。だが、それはアルゼンチンにとってだけでなく、ブラジルやスペイン、誰にとっても同じだ。彼らは勝利に値する戦いをした。祝福したい」と認めた。また、終盤にホセ・マヌエル・ロペスら攻撃的な選手をさらに投入しなかった判断についても、ニコ・パスが良いプレーを続けていた中で戦術的なバランスを保つ必要があったと説明した。

コスタリカ戦を見据えて

結果にもかかわらず、スカローニ監督は逆境に対する選手たちの反応に手応えを見いだした。特に2点のビハインドを負った後に見せた後半の激しさは、新たな時代に必要な精神力を示したと指摘。今後はコルドバで行われるコスタリカとの親善試合に目を向け、選手層を試し続ける考えだ。

広告

「負けるつもりで試合に臨むことはないが、負け方というものはある。私たちは懸命に取り組んだが、結局報われなかった。火曜日にはいくつか変更を加える。続けて出場する選手もいるかもしれない。彼らが試合に出ることが公平だと思うからだ。それこそが大事なことだ」と明言した。