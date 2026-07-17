アルゼンチンからマルティネスへの激しい非難：「恥知らずな馬鹿め！」

アルゼンチンのGKエミリアーノ・“デボ”・マルティネスは、フォークランド諸島問題に慎重な姿勢を示した。水曜日の2026年W杯準決勝でイングランドを2－1で破った後、チームメイトが熱狂的に祝う中で彼は冷静だった。この態度が自国のSNSで激しい批判を呼んだ。

マルティネスはアルゼンチンのテレビ局「ディ・スポルト」の取材に、アルビセレステ復活の動機がマラドーナへの復讐やフォークランド紛争にあるという説を否定し、次のように語った。 「それが理由だとは思わない。過去のことだ。当時はまだ生まれてもいなかった」と語り、1992年生まれの33歳は、この強い反応はビッグマッチでの経験と実績によるものだと語った。

この発言に、アルゼンチン国内では「そんなことは言えない」「無神経だ」との批判が殺到した。 「そんなこと言えるわけがない。恥知らずだ」と皮肉り、別のユーザーは「デボ・マルティネス、なんて馬鹿なんだ」と叫んだ。これは、1982年に904人の犠牲者を出した血なまぐさい戦争を引き起こした、この問題の敏感さを指している。

一方、多くのチームメイトはこの勝利を戦争の犠牲者に捧げた。DFリサンドロ・マルティネスは「アルゼンチン国民を失望させるわけにはいかなかった」と語り、レアンドロ・パレデスは「フォークランド諸島は永遠にアルゼンチンのものだ。国全体のためにプレーした。ただの試合と伝えようとしたが、自国にとって極めて重要だと理解していた」と強調した。

試合後、ジョバンニ・ル・セルソら数選手が「フォークランド諸島はアルゼンチン領」と書かれたプラカードを掲げ、FIFAの政治的メッセージ禁止規定に抵触する可能性を示唆した。一方、「デボ」ことマルティネスは沈黙を続けた。

一部国民との対立は続いているが、日曜の決勝で勝てば状況は変わるかもしれない。