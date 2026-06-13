アルジェリア戦を控えたアルゼンチンに大きな打撃

ワールドカップ王者のアルゼンチン代表は、 2026年W杯グループステージ初戦のアルジェリア戦を来週火曜に控える中、アストン・ヴィラのGKエミリアーノ・マルティネスが右薬指負傷で欠場の危機だ。昨日ギプスを外したが回復が遅れている。

練習終了時、マルティネスは痛みを訴えたという。 金曜にギプスを外したが、痛みが強く回復は思わしくない。この状況にスカローニ監督率いるスタッフは懸念を深めている。

アルゼンチンメディアは、コーチ陣が今後の試合に出場できなくなるリスクを避けるため、第1戦でのマルティネス起用を見送る方向で強く傾いていると伝えている。大会は長期に及び、正GKには万全なコンディションが求められるためだ。 代わりに、ビジャレアルのGKジェロニモ・ルリーが起用される見込みだ。彼は国際経験が豊富で、コーチ陣の信頼も厚い。

アルゼンチン対アルジェリアはグループステージの重要試合とされ、前回王者は2022年大会初戦でサウジアラビアに2-1で負けた雪辱を晴らし、好スタートを切るつもりだ。 この敗北でチームは大きなプレッシャーを受けたが、最終的には優勝した。

さらに、 左SBニコラス・タリアフェッコの欠場も確定し、守備陣の布陣が急務だ。王者はこの難局で真価を問われる。