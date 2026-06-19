アルジェリア戦でのメッシへの「優遇措置」に余波

アルジェリアサッカー協会は、ワールドカップのアルゼンチン戦（火曜日に0-3で敗北）で複数の審判判定が試合に影響を与えたとして、FIFAに正式抗議を提出した。

特に問題視されているのは、リオネル・メッシが前半にDFアイッサ・マンディのふくらはぎを伸ばした足で蹴った場面だ。主審のシモン・マルチニアックはプレーを止めず、VARも介入しなかったため、メッシにはカードが出なかった。

アルジェリアサッカー連盟は、このタックルでメッシにレッドカードが出すべきだったと主張している。

「申し立ての焦点はメッシのタックルで、誰もがレッドカードに値すると認めている」と連盟関係者はAFPに語った。メッシはこの試合でハットトリックを達成した。

さらに、グループリーグでは反則が2度見逃されたとも主張している。

同関係者は「肘を使ったプレーも2回あり、どちらもレッドカードだった」と語った。ロイター通信は、その1つがアレクシス・マカリスターの肘打ち疑いと伝えている。

アルジェリア側は「抗議は試合結果そのものではなく、判定の問題を指摘するのが目的だ」と説明している。

「アルゼンチンが強いチームではないと言っているわけではないが、不正を見過ごすわけにはいかない」とも語っている。「3つの場面は極めて明白だったのに、VARが介入しなかった」と指摘した。