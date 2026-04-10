アルジェリア当局者によると、インファンティーノがテボンを訪問したのは、CAF内部の陰謀を警告するためだった。

国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長がアルジェリアを訪問し、アフリカスポーツ界と外交界で注目が集まった。 この訪問は一過性のスポーツ儀礼にとどまらず、アフリカサッカー連盟（CAF）内のパワーバランスについて深く協議する場となった。

会長のビジョン

アフリカオリンピック委員会連合会長でIOC委員のムスタファ・ビラフ氏は、インファンティーノ氏とテボン大統領の会談は、アフリカサッカーの安定に向けたアルジェリア指導部のビジョンと提言を聞くために実現したと語った。

これは、テボン大統領がスポーツを「ソフトパワー」として重視し、大陸の安定に活用しようとしている表れだと強調した。

スポーツの安定を脅かす「策略」への警告

ビラフ氏はCAF内部で進む「陰謀や策略」と称する動きをFIFA会長に説明したと語った。

さらに、彼は対立の背景にある物議を醸す法的判断――2025年アフリカネイションズカップ決勝の混乱やモロッコ対セネガル戦の上訴委員会決定など――にも言及した。

さらに、スポーツマンシップを損なう狭隘な思惑からサッカー組織を守る必要性も強調した。

アフリカスポーツの未来を見据えて

こうした動きは、アフリカスポーツが重大な転換点を迎える時期に起こっている。オブザーバーらは、国際サッカー連盟（FIFA）トップのインファンティーノ氏がアフリカ有力政治家と協議に踏み切った背景には、CAF内部の構造改革を確実にするための政治的後ろ盾を確保する目的があると指摘する。 同時に、大陸連盟の技術的・法的決定の表面に現れ始めた地域間の対立を抑制する狙いもある。