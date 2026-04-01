モロッコの報道によると、アフリカ・コンフェデレーションカップのアルジェリアの「ユニオン・デ・ラ・キャピタル」対モロッコの「オリンピック・サフィ」戦を、エジプト人審判が担当することが明らかになった。

モロッコのウェブサイト「アル・バトゥーラ」が水曜日に報じたところによると、アフリカサッカー連盟（CAF）は、大陸大会の準決勝第1戦となるこの試合の主審に、エジプト人のアミン・オマールを任命した。

第1戦は4月11日、アルジェリアで開催される。

第1戦は、主審のアミン・オマールを筆頭とするエジプト人審判団が担当し、副審にはマフムード・アブ・アル・ラジャルとアフメド・ホサム・タハが務める。第4審判はモハメド・マアルーフが担当し、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）には同国のマフムード・アシュールが、VARアシスタントにはホサム・アズブがそれぞれ任命された。

一方、4月19日にアル・マスィラ・スタジアムで行われる第2戦は、ルワンダのサミュエル・オイカンド主審が指揮を執り、ケニアのギルバート・シェリオット、アンゴラのオリバー・ロペス・サンチェスが副審を務める。 第4審判はチャドのモハメド・アル＝ハジ・アリが務め、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）はセネガルのイッサ・シーが担当し、同国のガブリエル・カマラがVARアシスタントとして彼を補佐する。

サフィ対首都連合の勝者は決勝に進出し、もう一方の準決勝であるエジプトのザマルク対アルジェリアのシャバブ・ベルズダッドの勝者と対戦する。