アルジェリア代表の2026年ワールドカップチケット購入ガイド：日程・試合スケジュール・価格など

アルジェリアは今夏、5度目となるワールドカップに出場する。12年ぶりの本大会に、ファンは「グリーンズ」の戦う姿を楽しみにしている。現王者との試合もあり、チケットの需要は極めて高い。

「砂漠の戦士たち」は再びグループステージを突破できるか。あなたもスタジアムで後押ししよう。GOALがチケットの入手方法や価格など、2026年ワールドカップの最新情報を伝える。

2026 FIFAワールドカップはいつ開催されますか？

2026年大会は6月11日～7月19日、カナダ・メキシコ・米国の16都市で開催されます。

34日間で104試合が行われ、史上初めて48チームが参加します。

開催都市は以下のとおりです：

カナダ： トロント、バンクーバー

トロント、バンクーバー メキシコ： グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ

グアダラハラ、メキシコシティ、モンテレイ アメリカ合衆国：アトランタ、ボストン、ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク、ニュージャージー、フィラデルフィア、サンフランシスコ、シアトル

アルジェリアのグループステージ日程は？

日付 試合日程（現地時間キックオフ） 会場 チケット 6月16日（火） アルジェリア vs. アルゼンチン（20:00） アローヘッド・スタジアム（カンザスシティ） チケット 6月22日（月） アルジェリア対ヨルダン（20:00） リーバイス・スタジアム（サンタクララ） チケット 6月27日（土） アルジェリア対オーストリア（21:00） アローヘッド・スタジアム（カンザスシティ） チケット

2014年大会の初戦ではベルギーに先制しながらも終盤に逆転され、最終的にはロシアと引き分けてグループ2位通過だった。

初戦で勝ったのは1982年のみで、その時は西ドイツを破った。今回は2026年大会初戦で現王者のアルゼンチンと対戦し、再び大きな壁に挑む。

グループリーグ第2戦となるサンタクララでの試合は、比較的楽な相手との対戦となる。ヨルダンはワールドカップ初出場であり、FIFAランキングではアルジェリアより30位以上下位に位置している。しかし、ヨルダンは先日のFIFAアラブカップで印象的なパフォーマンスを見せており、決して侮ることはできない。

最終戦ではオーストリアとアローヘッド・スタジアムで対戦する。 アルジェリアは1998年以来の本大会復帰だが、決勝トーナメント進出は1982年が最後。オーストリアのストライカー、マルコ・アルナウトヴィッチ（UEFA予選8得点）には要注意だ。

2026年大会でのアルジェリアの展望は？

2024年2月からチームを率いる元スイス代表監督ウラジミール・ペトコビッチは、経験豊富なベテランたちに期待する。 元レスターとマンチェスター・シティのスター、リヤド・マフレズ（34歳、現アル・アハリ）は依然として不可欠だ。100試合以上出場するDFアイッサ・マンディ（リール）も守備の要で、予選全10試合に出場した2人のうちの1人である。

ホームでのギニア戦敗北とアウェーでのスコアレスドローを除けば、残る8試合に勝利し、グループ2位に7ポイント差をつけた。

アルジェリアがワールドカップで過去最高成績を残したのは、前回出場した2014年大会。4度目の挑戦で初の決勝トーナメント進出を果たした。ベスト16でのドイツ戦は接戦だったが、延長戦の末に敗れ、ドイツはその後4度目の優勝を果たした。

アルジェリア代表の2026年ワールドカップチケットはどのように購入できますか？

6月の大会開始まで、FIFA公式ウェブサイトでアルジェリア戦チケットを購入できるチャンスが複数あります。

「Visaプレセール抽選」（9月）や「早期チケット抽選」（10月）など、すでに複数の販売フェーズが行われましたが、今後も以下のとおり数回実施予定です：

ランダム抽選

組み合わせ抽選会終了後、12月11日～1月13日に次の販売が行われます。

期間中は希望試合を申し込め、当選者は2月に通知される。

直前販売期間

大会直前の2026年春には、残ったチケットが先着順で販売されます。

販売枚数は非公開だが、枚数は限られ、すぐに売り切れる見込み。

購入にはFIFA公式チケットポータルでアカウント登録が必要です。登録後、ログインすれば残席状況を確認できます。

二次販売市場

開催日が近づき、チケットが売り切れた場合（その可能性は高い）、ファンはStubHubなどのウェブサイト上の二次市場を利用できます。そこではファン同士が転売を行い、価格は変動します。

アルジェリア代表の2026年ワールドカップチケットはどこで買える？

最も信頼できる購入先は、FIFA公式チケットポータルです。

購入にはFIFA IDの登録が必要で、先行販売・抽選販売・先着順販売など複数の販売フェーズに参加できます。

さらにFIFAは公式リセール・交換プラットフォームも運営しており、完売チケットの売買ができる唯一の公式チャネルです。

ただし、試合が近づくほど出品数は限定的で不定期になります。メキシコ在住者は、公式の「Mercado de Intercambio」で安全に取引できます。

FIFAの公式販売を逃した方や、特定の日程・開催都市のチケットが必要な方は、StubHubやTicomboなどの転売サイトでもワールドカップチケットが入手できます。これらのサイトは柔軟に購入できますが、需要に応じて価格が大幅に上がる傾向があります。

ただし、非公式業者からは偽造チケットや無効な譲渡、不当な価格設定のリスクがあるため、購入者は保証と返金ポリシーが明確な信頼できるプラットフォームのみを利用すべきです。

アルジェリア・ワールドカップ2026のチケット：価格はいくらですか？

アルジェリアのグループステージチケットは以下に分類されます：

カテゴリー1： 最も高く、下段の座席です。

最も高く、下段の座席です。 カテゴリー2： カテゴリー1を除く下段・上段の席。

カテゴリー1を除く下段・上段の席。 カテゴリー3： 上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。

上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。 カテゴリー4：最も手頃で、上記以外の席。

価格は発売時期により変動する場合があります。目安は以下の通りです：

ステージ チケット価格帯 グループステージ（開催国を除く） 60ドル～620ドル グループステージ（米国、カナダ、メキシコの試合） 75ドル～2,735ドル 決勝トーナメント1回戦 105ドル～750ドル ベスト16 $170～$980 準々決勝 $275 - $1,775 準決勝 420ドル～3,295ドル 決勝 2,030ドル～7,875ドル

アルジェリア代表の2026年ワールドカップ・ホスピタリティチケットを入手する方法

アルジェリア戦のホスピタリティ・パッケージには、プレミアムチケットや飲食サービスが含まれ、3つの開催国すべてで利用できます。

パッケージ内容：

1試合限定

グループステージ：開催国以外の試合1試合（カナダ、メキシコ、米国を除く）

ラウンド・オブ・32／ラウンド・オブ・16／3位決定戦：いずれかの試合1試合

ホスピタリティオプション：ピッチサイドラウンジ、VIP、トロフィーラウンジ、チャンピオンズクラブ、FIFAパビリオン

1名様あたり1,400米ドルから

会場シリーズ

お好みの会場で全試合を観戦できます。

会場により4～9試合が含まれます

試合日・ステージは全日程対象

ホスピタリティプラン：ピッチサイド・ラウンジ、VIP、トロフィー・ラウンジ、チャンピオンズ・クラブ、FIFAパビリオン

1名様あたり8,275米ドルから

「マイチーム」を追跡

開催地に関わらず、グループステージ全試合でチームの活躍を間近で観戦できます。

グループステージ3試合とラウンド・オブ・32の1試合。

対象は全試合日・会場。

開催国（カナダ・メキシコ・米国）のチームにはご利用いただけません。

ホスピタリティプラン：FIFAパビリオン

1名あたり6,750米ドルから

法人・VIP向けにはプライベートスイートとプラチナアクセスも用意されています。

2026年大会の開催地は？

2022年6月、開催都市16カ所（カナダ2、メキシコ3、米国11）が発表されました。以下のリストで、開催都市とスタジアムをご確認ください：