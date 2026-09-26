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翻訳者：

アルジェリア代表の選手、コーチングスタッフとの口論の末に退場処分

アルジェリア 対 ザンビア
アルジェリア
ザンビア
Africa Cup of Nations Qualification
ライアン・アイト・ヌーリ
マンチェスター・シティ
アルジェリア
ザンビア
イングランド

どういうことなのか？

アルジェリア代表のコーチングスタッフは、昨日金曜日に行われ、アルジェリア代表が3－1で勝利したザンビア戦で、左サイドバックとコーチングスタッフの間に緊張が走った出来事を受け、ライアン・アイト・ヌーリを現在のトレーニングキャンプから外すことを決定した。

マンチェスター・シティ所属のアイト・ヌーリは、激しい口論の末にコーチングスタッフの指示に従うことを拒否していた。彼は交代出場の準備をしていたが、アルジェリアが2点目を決めた後に出場の決定が覆されていた。

25歳のヌーリは、今季開幕以来マンチェスター・シティでの出場機会が限られており、所属クラブでは2試合の出場にとどまるなか、この試合をベンチスタートで迎えていた。

アルジェリアの2点目の後、選手はベンチに戻ったが、その後再びウォーミングアップを再開するよう求められた。しかし彼は指示に応じず、コーチングスタッフとの状況がエスカレートする事態を招いた。

アイト・ヌーリは試合に出場せず、その後、代表監督イブラヒム・ハムダニが彼をキャンプから外し、所属クラブのマンチェスター・シティに戻すことを決定した。

アルジェリアサッカー連盟は声明で次のように述べた。「本日土曜日、代表監督イブラヒム・ハムダニ氏は、ライアン・アイト・ヌーリを現在の代表チームのトレーニングキャンプから外すことを決定した。これにより、同アルジェリア代表選手は所属クラブのマンチェスター・シティに合流する」

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