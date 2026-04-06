アルジェリアの娘がカイロの空を輝かせる…体操世界選手権で「タイガース」が新たな金メダルを獲得

アルジェリアの体操選手、キリア・ネムールは、エジプトの首都カイロで開催され、世界各国からトップ選手が集結した女子アーティスティック体操ワールドカップ第4戦で、平均台種目において金メダルを獲得し、輝かしい実績に新たな功績を刻んだ。

19歳のアルジェリアのチャンピオンは、審査員を魅了する完璧な演技で14.266点を獲得し、13.166点で2位となった中国のキー・クイン・キン、12.833点で3位となったキョ・キウォンを抑えて首位に立った。

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この優勝は、同大会の平均台種目でキリア・ネムールが14.033点を獲得し、中国の江舒婷（13.700点）やスロベニアのルチア・リバル （13.100点）を抑えて金メダルを獲得し、複数の種目での優位性を示し、女子アーティスティック体操競技での支配力を維持し続けている。

カイロ大会は、国際体操連盟（FIG）が各種目のシリーズチャンピオンを決定するために累積ポイント制で主催する「2026年世界芸術体操カップ」の1戦である。この大会はドイツを皮切りに、アゼルバイジャン、トルコ、エジプトを経て、クロアチアで幕を閉じる全5戦の国際シリーズで構成されている。

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キリア・ネムールは、一連の素晴らしい成績を背景に、今シーズンの競技に大きな自信を持って臨んでいる。彼女はバクー（アゼルバイジャン）大会で平均台種目で合計15.233点を記録して金メダルを獲得したほか、平均台で銀メダルを獲得し、ドイツのコットブス大会でも銀メダルを獲得した。

これにより、今年のワールドカップシリーズでの獲得メダル数は、わずか3大会の出場で金メダル3個、銀メダル2個となり、彼女の安定した実力と技術の向上を如実に物語っている。

この新たな快挙は、キリア・ネムールが世界の体操界で確固たる地位を築いていることを裏付けており、 彼女は今やこの競技で最も注目される新星の一人となり、アルジェリアおよびアラブスポーツ界の誇りとなっています。特に、2026年世界芸術体操選手権の優勝者を決定するクロアチアでの最終戦を控え、ワールドシリーズの総合ランキングで上位入りを確実なものにしようとしているからです。

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