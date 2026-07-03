アルジェリアの偉大な選手、マフレズが伝説的なキャリアに幕を閉じた。

アルジェリア代表のリヤド・マフレズは、金曜未明の2026年W杯予選でスイスに0-2で敗れ本大会出場を逃した。この結果を受け、35歳のマフレズは代表からの引退を表明した。

マフレズ（35歳）は、W杯敗退への悔しさをにじませつつ、スイス戦が「アル・ハドール（緑の軍団）」のユニフォームを着る最後の試合になると語った。

この決断は、12年にわたり「砂漠の戦士たち」を支えたレジェンドの去就として、サポーターに大きな悲しみを広げた。

黄金のレジェンド

代表通算120試合出場は歴代2位の記録で、上回るは123試合のイッサ・マンディだけだ。

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代表通算得点も40で、イスラム・スリマニに6差の2位。長年の影響力と継続性を示した。

ピッチ外でも彼は 個人タイトルでもアフリカ最優秀選手賞とアルジェリア最優秀選手賞を2度獲得し、アフリカ屈指のスターとしての地位を確立した。アルジェリアサッカー界が生んだ最高の才能の一人であり、代表史に不滅の足跡を残した。

並外れた活躍と世界的な復活

7年前、代表史に残る瞬間が訪れた。マフレズは「アル・ハドール（緑の軍団）」を優勝へ導いた。

それは2019年アフリカネイションズカップ制覇である。アルジェリア代表はエジプトでセネガルを破り、無失点で優勝した。

特に印象的だったのは、準決勝のロスタイムに直接FKでナイジェリアを破った場面だ。

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マフレズはナイジェリアGKが守る左隅にシュートを叩き込み、アルジェリアの決勝進出と29年ぶり優勝を決定づけた。

代表はその後も低迷したが、マフレズは世代屈指の安定感を保ち、2026年W杯予選までチームを引っ張った。

チームメイトは2018年と2022年の予選で敗退したが、マフレズは今大会でチームを本大会へ導き、最終戦でオーストリア相手に2得点を挙げて大会初ゴールを記録した。

マハレズの「アル・ハドール」での活躍は、彼が遺した偉大な足跡を示しており、その姿はアラブのサッカーファンの記憶に長く残るだろう。



