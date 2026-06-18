2026年W杯第1節、アルゼンチンが3-0でアルジェリアに勝利した試合で、キャプテン・リオネル・メッシにレッドカードが出なかった判定を巡り、議論が続いている。

アルゼンチン対アルジェリア戦で、メッシはアルジェリア代表イッサ・マンディ選手への「暴力的で無謀」なタックルで議論を呼んだ。主審はレッドカードを提示せず、VARも介入しなかったため、ファンやアナリストから不満の声が上がっている。

アルジェリア代表元DFジャマル・ベルアマーリは番組「ドゥリーナ・ギール」で「審判はメッシに同情していた。あのようなタックルは退場ものだ」と語った。

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さらに「審判は勇気がなく、そのプレーを見逃した。そもそもVARも介入しなかった」と語った。

さらに皮肉を交え、「もしメッシが退場していれば、審判は地球から追放されていたでしょう。彼はサッカー史上最も偉大なスターの一人と対峙していたのですから、この判断は許されると思います」と語った。

さらに代表チームについては「ペトコヴィッチ監督は先発選択を誤った。なぜマフレズを最初から起用しなかったのか」と疑問を投げかけた。

最後に「次のヨルダン戦では立ち直り、最初からマフレズを起用すべきだ。彼は素晴らしい選手で、大きな力を与えてくれる」と結んだ。