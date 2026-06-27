「アルジェリアに負けるほうがましだ」？ オーストリア代表監督の断固たる返答

オーストリア代表のラルフ・ラングニック監督は、2026年W杯グループステージ第3戦でスペインとのラウンド32対戦を避けるため、アルジェリア戦で故意に負けるという憶測を否定した。

グループ10の2位はスペインと対戦するが、3位ならより弱い相手と当たる可能性があると大会公式アカウントが指摘したため、この試合は大きな注目を集めている。

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ランジェニック監督は「負けることを望んでいるのか」という質問に即座に否定し、「いいえ、絶対にない。次の質問へ」と答えた。

さらに、1982年W杯の「ヒホン事件」に例える質問には、「当時選手たちはまだ生まれておらず、私も24歳だった」とロイター通信に語った。

さらに「あの出来事から長い時間が経ち、明日の試合とは全く関係がない」と付け加えた。

「気にしていない」

一方、オーストリア代表MFコンラッド・ライマーは、次のラウンドの対戦相手計算は一切せず、チームはアルジェリア戦の勝利に全力を注いでいると強調した。

バイエルン・ミュンヘンのスターは「正直、どうでもいい。我々はピッチに出て勝ちたい。グループステージを突破したい。その先でスペインと当たるかは分からない」と語った。

「明日の試合が終わってから次の相手が分かるだろうが、結局のところ自分たちに集中したい。この試合に勝ちたい。グループステージを突破したい。それ以降、誰と対戦するかは気にしていない」と続けた。

現在、オーストリアはグループ10で勝ち点3を挙げ、得失点差で3位のアルジェリアを上回り2位。アルゼンチンは首位を確定し、ヨルダンは敗退した。