アルジェリア対オーストリアは、狂気じみた展開の末に両チームがノックアウトステージ進出を決めた。引き分けで十分だった両国だが、ロスタイムにリヤド・マフレズが3－2のゴール。オーストリアは残り数分で逆転が必要になった。 96分、投入直後のササ・カラジッチがキャリアで最も重要な同点弾を記録し、3－3とした。この引き分けでイランは敗退。オーストリアはスペイン、アルジェリアはスイスと次戦する。

試合前、両チームが引き分ければ共に突破できるため、消化試合になる可能性が指摘されていた。敗れればどちらにとっても敗退、引き分けならイランが脱落する展開だった。

序盤は両チームとも慎重な立ち上がり。しかしデヴィッド・アラバの絶妙なロングパスが流れを変えた。そのパスはアルジェリアDFラインを突破し、マルコ・アルナウトヴィッチが冷静にウサマ・ベンボットをかわして0－1とした。

この失点でアルジェリアは敗退を避けるため急いで得点を奪う必要に迫られた。しかし「レ・フェネック」は相手ゴール前で何度もチャンスを作るも、決定力不足でネットを揺らせなかった。

前半終了間際、アルジェリアが同点に追いつく。ロングボールが元PSVのフィリップ・ムウェネを驚かせ、コーナーフラッグ経由でゴールエリア内に転がった。マフレズが拾ってラフィク・ベルガリへ。ベルガリはフェイントでスペースを作り、ニアサイドに突き刺した：1-1。

後半10分、オーストリアはサビッツァーのダイレクトシュートで2－1と再逆転。

その5分後、アルジェリアが最もマフレズを必要とした瞬間、彼は立ち上がった。アウアルがマークをかわし、マフレズへ絶妙パス。マフレズは左足でゴール隅に突き刺した：2-2。

試合は終盤、互いに攻め手を欠き、引き分けムードが漂った。しかし90分、アルジェリアはマフレズへ絶妙なスルーパスを通し、そのまま右足でネットを揺らして逆転した：3-2。

96分、敗退を避けるには得点が必要なオーストリアに朗報。カラジッチが同点弾を叩き込み、3－3。イランの大会は幕を閉じた。