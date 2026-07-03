アルジェリアではベトコビッチについて「互いに知らない。だから追い出せ」という噂が流れている。

アルジェリア代表歴代最多得点者イスラム・スリマニは、2026年W杯ラウンド32敗退を受け、スイス人監督ウラジミール・ペトコビッチ氏を批判。スイス戦でチームが独自の戦術アイデンティティを欠いていたと指摘した。

アルジェリア代表はスイス代表に0－2で敗れ、大会を去った。この試合では、チーム戦術や采配に疑問の声が上がっている。

スリマニ監督は「beIN SPORTS」のインタビューで、代表チームがこれまでの試合とは全く異なる姿を見せたとし、フェイクフォワードを起用した判断がチームを混乱させ、ピッチ上での個性を失わせたと指摘した。

さらに「これほど重要な試合で戦術を変更した理由が理解できない。選手たちはこの戦術を練習するのに十分な時間を与えられていたのだろうか？試合ごとにフォーメーションや戦術が絶えず変更されることで、チームが安定感を得ることは難しくなっている」と付け加えた。

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スイス戦だけでなく、ここ2年間は戦術やメンバーが定まらず、チームに明確なスタイルが生まれなかったと指摘した。

守備のミスも目立ったが、コーチ陣がそれに対応できなかったと指摘。ペトコビッチ監督の交代策についても「攻撃の解決策や付加価値をもたらさなかった」と結論づけた。 「この監督はアルジェリア人選手の特性を理解しておらず、彼の戦術は我々に合わない」

さらに監督の役割は戦術だけでなく心理面にも及ぶと強調し、「選手たちは自信を与え、モチベーションを高めてくれる指導者を必要としている。大舞台では戦術と同じくらい精神面が勝敗を分ける」と結んだ。