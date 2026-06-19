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アルジェリアがFIFAに正式抗議：審判がメッシを優遇

アルジェリア
ワールドカップ
アルゼンチン 対 アルジェリア
アルゼンチン
リオネル・メッシ
アイサ・マンディ
アレクシス・マクアリスター
イブラヒム・マザ
アルジェリア
アルゼンチン
アメリカ

ノミは何をしたのか？

アルジェリアサッカー連盟は、2026年ワールドカップ予選第1節「砂漠の戦士たち」対アルゼンチン戦（0-3）の審判判定を巡り、国際サッカー連盟（FIFA）に正式抗議を提出した。

ウェブサイト「TSA Tout sur l'Algérie」によると、 同連盟は、雑誌『コンペティション』の報道を裏付け、ポーランド人主審シモン・マルシニャク氏とVARの判定が試合の流れを変え、アルジェリア代表に不利益をもたらしたとして公式に抗議した。

特に問題視されているのは32分の場面で、リオネル・メッシがアルジェリアDFイッサ・マンディに危険なタックルを行い、マンディの脚がメッシの脚の下に挟まれたにもかかわらず退場処分が科されなかったことである。

しかしメッシにはカードが出ず17分の先制点後もプレーを続けた。連盟はこれを「アルゼンチン選手への特別保護」の証拠と主張している。

さらに、アリスターの肘打ちも抗議対象となった。 74分にはMFアレクシス・マクアリスターがイブラヒム・マザの顔面に肘打ちを見舞ったが、PKもイエローカードも提示されなかった。

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これらの判定は国内外のメディアや審判専門家から「恥ずべき」と非難され、試合結果に影響を与えたとの声も上がった。

FIFAへの正式な抗議は、同連盟が重要な試合で繰り返される不適切な判定を容認しない意思を示し、公正で透明な調査を求めるものだった。

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