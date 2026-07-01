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slotGetty Images

翻訳者：

『アルゲメン・ダグブラッド』紙は、アルネ・スロットがオランダ代表監督就任をどう考えているかを知っている。

アルネ・スロット
リヴァプール
オランダ

ロナルド・クーマンがオランダ代表監督を退任すると発表し、KNVB（オランダサッカー協会）のナイジェル・デ・ヨングトップサッカー担当ディレクターは後任探しを急ぐ。すでに複数の候補名が浮上している。 多くの人にとって、アルネ・スロットが最適任だ。アルゲメン・ダグブラッド紙の記者ミコス・グカ氏は、47歳の指揮官が就任に前向きかどうかを知っている。

グカ氏は著書『Slot-bal』でスロットを長年追跡してきた。 『AD Voetbal』のポッドキャストでも後任候補として取り上げられた。

「私の知る限り、彼は今夏はどのクラブにも加入するつもりはない。クラブサッカーの方が好きだと常々言っているが、代表監督を断る兆候はない」と記者は語る。

むしろ代表監督就任は名誉だと考えているとも聞きます。ただし、今がキャリアの適切な時期かどうかが問題です」 グーカ氏によると、スロット氏はまず、代表チームに将来性があるか、ネーションズリーグや2028年欧州選手権で優勝争いができるかを考えるという。

さらにKNVBが示すビジョンや、彼がスタッフを自由に選べるかもポイントだ。とはいえ、オファーすれば実現の可能性は高い。代表監督経験がクラブ復帰の障害にならないことは、ナゲルスマンやトゥヘルが証明している」とグカは結んだ。 ナゲルスマン（ドイツ）やトゥヘル（イングランド）も、すぐにまたトップクラブへ戻るだろう」

スロットは5月末、リヴァプールの監督を解任された。このイングランドのトップクラブは、2024年の夏、成功を収めたユルゲン・クロップ監督の後任として彼を招聘していた。オランダ人監督は大きな期待を背負っていたが、デビューシーズンでプレミアリーグ優勝を果たし、即座にその実力を証明した。

しかし2年目は苦戦。シーズン前にDFディオゴ・ジョタが交通事故で急逝し、チームも5位で辛うじてCL出場権を得た。

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