カルロス・アルカラスが東京で開催中のテニス大会で輝きを放ち続けている。同胞のハウメ・ムナルを相手にビハインドを跳ね返し、7-5、6-3、6-1のフルセットで劇的な勝利を収め、2年連続で同大会の決勝進出を果たした。

ムナルは、準決勝へ進む過程でアメリカのテイラー・フリッツを破って得た自信を背景に、試合を力強く立ち上がった。第1セットではアルカラスに対して自らのスタイルを押しつけることに成功し、3-5のビハインドを7-5へと逆転。同胞を相手に16ポイント連取という目を見張る偉業を達成し、2度のブレークを決めて第1セットを制した。

アルカラスは自らのスタイルを変える必要があると悟り、フォアハンドへの依存をより強め、ラリーでのリスクを増やし始めた。そして徐々に試合の主導権を取り戻すことに成功する。互角の立ち上がりの後、スペイン人は自らのリズムを押しつけ、強打とポイントを決める速さを武器に第2セットを6-3で制した。

決着をつける最終セットでは、その差が明確に表れた。ムナルのパフォーマンスが落ちる一方、アルカラスは大きくレベルを上げ、強く正確にボールを打ち込み、コートのスペースを突いて6-1でセットを奪取。苦しい立ち上がりからの力強い巻き返しを印象づけた。

アルカラスは東京大会のタイトル防衛という野望を抱いている。前回大会ではテイラー・フリッツを下して戴冠しており、今年もタイトルを獲得すれば昨季に得たポイントを維持できることを意味する。

決勝ではイリ・レヘチカとバランタン・バシュロの対戦の勝者を待ち受ける。スペインのスターは、この一戦で日本の首都における新たなタイトルへの歩みを続けることを目指す。