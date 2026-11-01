アルカラス、ウィーンで歴史的タイトルを獲得

スペインのカルロス・アルカラスが男子テニスのウィーン・オープンで優勝を果たした。500ポイントカテゴリーの決勝でオーストラリアのアレックス・デミノールを下し、自身の記録に新たな栄冠を加えるとともに、2015年のダビド・フェレール以来、このオーストリアの大会を制した初のスペイン人選手となった。

今季500ポイントカテゴリーの大会で5度目の決勝に臨んだアルカラスは、際立った連勝記録を継続し、このカテゴリーで26連勝目を飾った。これによりプロキャリア通算28度目のタイトルに到達した。

この偉業により、アルカラスはスペイン人選手のタイトル獲得数ランキングで3位に浮上した。34タイトルを持つマヌエル・オランテス、そして92タイトルという記録を保持する同国のラファエル・ナダルに続く位置となる。

このスペインのスターの戴冠は、2021年以来となるウィーン大会への出場で成し遂げられた。当時18歳だった彼はベスト4に進出していたが、今回は再び舞台に戻り、決勝を支配する内容を見せてタイトルを手にした。

アルカラスは試合を力強く立ち上がった。デミノールの緊張と、オーストラリア人選手が犯した不用意なミスを突き、最初のブレークを奪って第1セットを3-0とリードした。相手には自身のサーブをブレークするチャンスが訪れたものの、それを生かすことはできなかった。

スペイン人選手は優位を保ち続け、一方のデミノールは彼のリズムについていくのに苦しんだ。アルカラスは相手に1ゲームを許しただけで、36分足らずで第1セットを決めた。

第2セットでデミノールはプレーの質を高め、チャンスにしがみつこうとし、自身のサービスゲームをキープすることには成功した。しかし相手の優位を本当の意味で脅かすことはできず、スコアがアルカラスの5-4リードを示した場面で決定的なサービスゲームを失い、スペイン人選手が試合を決めてタイトルを戴冠した。

ウィーン大会を制した後、アルカラスは1000ポイントカテゴリーのパリ・マスターズという新たな挑戦に備える。同大会は今季最後のマスターズ大会であり、その後はATPツアーファイナルへの出場が控えている。スペイン人選手は出場権獲得レースで3位につけた状態でこの大会に臨む。