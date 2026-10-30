スペインのカルロス・アルカラスは、ウィーン大会でアメリカのトミー・ポールを6-4、7-6（2）のストレートで下し、準決勝進出を決めた。決勝進出を懸けた一戦では、ロシアのダニール・メドベージェフとの注目の対戦が待ち受けている。

数々の激しいラリーと技術的なプレーが見られた試合を経て、アルカラスはプロ生活で50回目の準決勝進出を果たした。序盤こそ普段のリズムをつかむのに苦しんだものの、最終的に試合を自らの手で決着させた。

アルカラスにとってトミー・ポール戦は容易なものではなく、特にスペイン人選手が試合の一部の時間帯で集中を欠き、普段はしないミスを犯したことで、相手に反撃のチャンスを与えかけるなど、厳しい対戦を強いられた。しかし彼は立て直しに成功し、第1セットを6-4で奪った。

第2セットでも競り合いは続き、両者はタイブレークに突入したが、アルカラスが明確に主導権を握り、7-2で制して、最終セットを必要とすることなく準決勝進出を確定させた。

アルカラスを待ち受けるのは、メドベージェフとの難しい一戦だ。メドベージェフもまた準決勝に進出しており、アルマトイ大会で優勝を飾って高い士気で大会に臨んだうえ、ウィーンでもいくつかの厳しい対戦を乗り越えてきた。

この対戦はスペイン人選手にとって特別な意味を持つ。アルカラスは2024年の北京大会準決勝でメドベージェフに勝利して以降、彼に勝てていないからだ。両者の直近の対戦となったインディアンウェルズ大会では、ロシア人選手が勝利を収めていた。

アルカラスはオーストリアの首都で力強いプレーを続け、メドベージェフという難敵を乗り越えて決勝進出を目指しており、この一戦でロシア人のライバルに対する優位を取り戻すことを狙っている。