パレスチナサッカー連盟のジェブリール・アル＝ラジュブ会長は、メキシコシティで2026年ワールドカップに出席予定の各連盟会長と共に、米国入国許可を待っている。

木曜にメキシコ対南アフリカ戦を観戦した後、彼は自分の名前がビザ却下または未発給の承認済み申請者リストに含まれていることに気づいた。

メキシコシティでAP通信の取材に応じたラジュブ氏は「世界中のサッカー関係者の参加権を制限するのは公正ではない」と語った。

パレスチナ代表は出場権を得ていないが、FIFAは4年ごとの「世界的な団結の祭典」として各大陸連盟会長を招待する慣例がある。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は昨年、「来年のワールドカップではカナダ、メキシコ、米国で誰もが歓迎される。そのために取り組んでいる」と約束していた。

しかし現実は異なり、米国はソマリアの審判やイラク代表同行写真家タラル・サラハ氏など、複数国の代表団を入国させなかった。サラハ氏は10時間以上拘束された末、入国を拒否された。

批判が高まる中、インファンティーノ氏はFIFAが解決策を模索していると説明したが、各国に対して権限はないと述べた。 「私たちは政府や警察を支配する王様ではない」と述べ、「常に解決策を探している。スポーツ組織として、可能な手段で最善を尽くしている」と付け加えた。

米国務省はラジュブ氏の件について直接コメントしなかったが、昨年、パレスチナ自治政府関係者を含むパレスチナ人パスポート所持者に新たな制限を課し、昨年9月にはマフムード・アッバス大統領の国連総会出席用ビザを取り消していた。