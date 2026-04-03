アル＝ハマディ：イラクは忍耐で築かれた国だ……そして我々はワールドカップへの最も長い道のりを歩んできた

イラクのFWアリ・アルハマディは、ボリビア戦（2-1）での貴重な勝利において先制ゴールを決め、自国代表を2026年ワールドカップ本大会へ導いたことで、イラクサッカー史にその名を金字で刻んだ。この試合により、「ラフディンの黒豹」ことイラク代表はワールドカップへの切符を手にした。

英メディア「トーク・スポーツ」の取材に対し、24歳のアル・ハマディはこの偉業に対する喜びを語り、予選への道のりがバラ色だったわけではなく、予選の長期化や大陸間移動の過酷さなど、多くの困難に満ちていたことを強調した。

イラク代表のこのフォワードは、自国代表がワールドカップへの道のりで最も長い道のりを歩んだと説明した。予選で21試合を戦ったのは、どの代表チームよりも多い数字だ。また、空域閉鎖により30時間を超える長旅を強いられたことが、チームが直面した最大の困難の一つだったと指摘した。

アル・ハマディは「イラクは忍耐と強さで築かれた国であり、今回成し遂げたことは記憶に永遠に残る日となるだろう」と語り、予選突破の喜びが大きな国民的祝賀へと変わったと付け加えた。世界中で4600万人以上のイラク人がこの試合を観戦した。

関連記事：前代未聞の危機：コンゴ民主共和国、ワールドカップ歴史的出場決定後に自国選手を拘束！



また、英国で育ったにもかかわらず、母国への深い愛着について語り、「イラクで生まれ、英国で育ちましたが、イラクへの帰属意識は変わりません。今回の出来事はまるで夢のようでした」と述べた。

ハマディは現在、所属するイングランドのロートン・タウンで完全なコンディションを取り戻すべく調整中だ。今シーズンは怪我のため長期離脱を余儀なくされ、出場はわずか8試合にとどまっている。

ワールドカップ開幕が近づく中、この若手FWは、グループリーグでフランス、ノルウェー、セネガルと対戦する際に最高のコンディションで臨めるよう、コンディションの回復を目指している。