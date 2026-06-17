アル＝サラーミ：「ナシャミ」の新たな一面を示せた。アルジェリア戦を前に、それが大切だ。

ヨルダン代表のジャマル・アル＝サラミ監督は、2026年ワールドカップ初戦でオーストリアに1-3で敗れた。しかしこの結果は試合の真の姿を反映していないと語った。

試合後、BN Sportsの取材に応じたアル＝サラミ監督は「2週間後にスイスとコロンビア戦が控えているが、今日は『ナシャマ』の別の側面を見ることができた。選手たちのパフォーマンスを誇りに思う」と語った。

前半に失点し追いつこうとしたがチャンスを生かせず、ハーフタイムに修正して同点にした。しかし試合中断で集中力が乱れ、ミスが重なって2失点目を許した。

アル＝サラミ監督は「オーストリア代表にはバイエルン・ミュンヘンやボルシア・ドルトムントの選手がいる。体格も大きく、我々は巻き返そうとしたが運がなかった」と相手の強さを指摘した。

また、前線に上がったイズン・アル・アラブのクロスも決まらなかった。全体的には良い経験になり、選手たちのパフォーマンスにも満足している。ロッカールームで感謝を伝えた。

また、4か月間離脱していたアローワンがMOMに選ばれたことが、チームのレベルを示していると語った。

第2戦のアルジェリア戦については「第1節でともに負けた両チームにとって、重要なのはコンディションを取り戻すこと。オーストリア戦で示した内容は次戦に生きる」と語った。

最後に「高いレベルの選手を持つアルジェリアの仲間たちと戦う。期待に応え、今日より良い結果を出したい」と結んだ。

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ヨルダン代表は史上初めて2026年W杯に出場。グループリーグ第2戦は来週火曜にアルジェリアと、最終戦は6月28日（日）にアルゼンチンと対戦する。

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