サウジアラビアのアル・ナセルに所属するポルトガル人スター、クリスティアーノ・ロナウドが、ロシアのプレミアリーグ（ロシェン）でのプレーに向けた破格のオファーを断った。

アル・ナシールの元広報担当であるメディア関係者のサウード・アル・サラミ氏は、ラジオ局「アル・アラビーヤ」で次のように語った。「ロナウドは、サウジアラビアのクラブがアジアのライセンスを取得できるよう支援するため、アル・ナスルに資金を提供した」。

さらに、「ロナウドは誠実で尊敬すべき人物だ。なぜなら、インター・マイアミの会長であるデビッド・ベッカムから、アメリカリーグでプレーするための14億ドルのオファーを断ったからだ」と付け加えた。

さらに、「しかしロナウドはベッカムに対し、『私はアル・ナセルと契約した』と返答した」と続けた。

さらに、「ドナルド・トランプ米大統領もロナウドにアメリカリーグでのプレーを要請したが、このポルトガル人スターはサウジアラビアリーグに残留することを固持した」と続けた。

クリスティアーノ・ロナウドはアル・ナセルと2027年夏までの契約を結んでいる。

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