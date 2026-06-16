アル＝オワイス選手の驚異的な活躍で、ウルグアイはサウジアラビアと引き分けた。

ウルグアイはワールドカップグループリーグ初戦でサウジアラビアと1－1で引き分けた。2度の世界王者はマイアミでアブドゥラエラ・アル＝アムリに先制されたが、マキシ・アラウホが同点弾を奪った。 この結果、ウルグアイとサウジアラビアはスペイン、カーボベルデとともにグループHで勝ち点1を得た。

前半、ディエゴ・フォルランやディエゴ・ゴディンらはスタンドから、サウジアラビアの堅守を崩す創造性を欠くチームを見守った。直前に負傷したジョルジャン・デ・アラスカエタの不在も痛手だった。

前半はアラウホのシュートがアル・オワイスに阻まれた程度。サウジアラビアが守りに徹し、0-0で折り返した。

直後の攻勢でフェデリコ・ビニャスが放ったダイビングヘッドも、アル・オワイスがキャッチした。

前半終了間際、CKからアル・アムリが狙ったが、39歳の誕生日を迎えたGKムスレラが好守で阻んだ。

続くCKではカンノのヘディングをムスレラが弾いたものの、アル・アムリが押し込み先制した。

後半立ち上がりもアル・オワイスは好守でビニャスのヘディングを阻んだ。ウルグアイは攻勢を強め、ウガルテの遠距離シュートがポストを叩いた。

後半35分、アル・オワイスはビニャスのヘディングを一度は止めたが、アラウホの詰めに同点とされた。

終盤もウルグアイは勝ち越しを狙い決定機を作ったが、アル・オワイスが再び阻み、スコアは1-1のまま終わった。