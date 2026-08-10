エクセルシオールは、アリレザ・ジャハンバフシュを補強したことをクラリンゲルスが公式チャンネルを通じて発表した。32歳のウインガーは、現在フリーンデンロテライ・エールディビジ首位に立つ同クラブと1年契約を締結。さらに1年の延長オプションも盛り込まれている。

ジャハンバフシュの加入により、エクセルシオールはギャン・デ・レフトの退団が近づいている状況に備えた。22歳のアタッカーは、およそ200万ユーロでホルシュタイン・キールへ移籍する寸前にあり、その結果ロッテルダムのサイドに1枠が空くことになる。

テクニカルディレクターのマルク・ルイユは、ジャハンバフシュの加入を大いに喜んでいる。「アリレザの獲得によって、我々は最高レベルの舞台でプレーし、つい最近までワールドカップでも戦っていた選手を迎え入れることになります。彼はエールディビジと我々のプレースタイルをよく知っており、非常に多くの経験と人間的な存在感をもたらしてくれます。そのクオリティーと勝者のメンタリティーによって、ピッチ内外の両面で我々のスカッドにとって非常に大きな価値を持つ存在です。だからこそ、来季に向けてエクセルシオールと契約してくれたことをうれしく思っています」

イラン人の本人も、復帰を非常に喜んでいる。「ロッテルダムは僕の心の中で特別な場所です。ここにもう5年間住んでいますし、仲間たちもここにいて、自分の居場所だと感じています。ピッチ外がうまくいっていれば、僕はより良いパフォーマンスを発揮できます。ワウデステインの人たちが僕に期待していいことですか？ 僕はすべてを出します。100パーセントを。そして、できるだけ多くのゴールとアシストを届けたい。始めるのが待ちきれません」

経験豊富なアタッカーはこれまでNEC、AZ、フェイエノールト、scヘーレンフェーンでプレーしており、ベルギーのFCVデンデルでの1シーズンを経て再びエールディビジへ戻ってくる。

AZでは、ジャハンバフシュはオランダで最高の時期を過ごした。2017-18シーズンには21得点を挙げてエールディビジ得点王に輝き、その後ブライトン＆ホーヴ・アルビオンが彼に約2500万ユーロを支払った。

プレミアリーグで決定的なブレークスルーを果たすには至らず、その後ジャハンバフシュは2021年にフェイエノールトでプレーするためオランダへ復帰した。ロッテルダムのクラブではリーグ優勝を果たし、さらにカンファレンスリーグ決勝にも進出した。

フェイエノールト退団後、ジャハンバフシュは2024年11月にscヘーレンフェーンと契約。そこで20試合に出場して3得点3アシストを記録したが、シーズン後に契約満了を迎え、延長はなかった。

その4カ月後、ジャハンバフシュはFCVデンデルに新天地を見つけた。このウインガーは昨季、ベルギークラブで21試合に出場し、1得点を記録した。