アリマニのスキャンダルで取引は破談。カタルーニャの怒りがアルバレス交渉に火を点けた。

アルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスのバルセロナ移籍交渉は、2026年W杯終了まで公式手続きを延期することで合意し、一時静観の局面に入った。バルセロナはW杯後に本腰を入れ、今夏最大の補強を成立させる構えだ。

カタルーニャ紙『スポルト』によると、バルセロナは大会終了直後に1億3000万ユーロの最終オファーを提示する予定で、これを上限としている。

アルバレスはバルサ加入を強く希望。ラポルタ会長はクラブのリスクを避け、メディアでは言及を控えたが、オファーは有効で裏では交渉が続いている。

交渉の初期段階では、アトレティコ・マドリードのサッカー部門責任者マテオ・アレマニ氏が最初のオファーをエンリケ・セレーソ会長やミゲル・アンヘル・ヒル・マリン副会長に即座に報告しなかったことで、バルセロナ側に不満が生まれた。 このためラポルタ会長は自ら交渉を主導し、アトレティコ会長と直接連絡を取るルートを作った。

両会長は合意に向けて直接対話を続けることで一致した。アトレティコが公に拒否を示しても、交渉は継続中であり、手続き上の障害を乗り越え、話を進めるのが目的だ。

交渉の延期には戦略的な理由がある。バルセロナは、アトレティコが同等の代役を確保するまで主力放出を認めないことを理解しており、 そこでバルサは、今後数週間アトレティコが代替選手を探す時間を与える方針だ。W杯後に状況が好転し、交渉がまとまりやすくなると見込んでいる。

レアル・マドリードの関心も、バルセロナの計画には影響していない。カンプ・ノウ内部では、これは交渉を難航させ移籍金を上げるための戦略であり、ストライカーが伝統的ライバルに加入する可能性は低いとみている。

バルサはアルヴァレス本人がハンス・フリック体制を最優先すると確信。今夏移籍する場合、行き先はバルセロナだけだと見ている。