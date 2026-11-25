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サッカーにおいて、GKは最後の守備の砦であり、ゴールを阻む存在だというのが常識だった。しかし、アリソン・ベッカーはその常識を完全に覆し、ゴールを守るだけでなくゴールを演出する存在となって、リヴァプールの歴史に新たな1ページを刻んだ。

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リヴァプールがクラブ・ブルージュに勝利した一夜は、最終的にアリソン・ベッカーの夜となった。新たなアシストで主役の座をさらったアリソンは、リヴァプールでの通算アシスト数を4に伸ばした。これはクラブ史上、さらにはプレミアリーグ史上でも、どのGKも到達したことのない数字である。

リヴァプールは水曜日の夜、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節でベルギーのクラブ・ブルージュに順当勝ちを収めた。しかし試合後に話題となったのは勝利だけではなく、ブラジル人GKが打ち立てた歴史的な記録だった。

リヴァプールは13分にアレクサンデル・イサクのゴールで先制すると、79分にはフロリアン・ヴィルツが追加点を挙げた。組織的な守備と素早い攻撃への切り替え、中盤の支配によってクラブ・ブルージュに危険な攻撃を組み立てさせず、試合を通じて明確な優位を示した。

だが、記憶に残る瞬間は試合終盤に訪れた。82分、GKアリソン・ベッカーからのアシストを受けたイサクがリヴァプールの3点目を決めたのだ。このブラジル人GKが単なるゴールキーパーではなく、完成されたフットボーラーであることを証明する場面だった。

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リヴァプールの公式Xアカウントによると、このパスでアリソン・ベッカーはリヴァプールでの通算4アシスト目を記録し、クラブの記録に自らの名を金字で刻んだ。

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アリソンのアシストの物語は2020年1月19日に始まった。プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッド戦でモハメド・サラーのゴールをアシストしたのだ。リヴァプールのサポーターにとって忘れられないこの試合で、アリソンはGKが守備だけでなく攻撃の鍵にもなり得ることを証明した。

その後、アリソンは2022年2月19日、プレミアリーグのノリッジ・シティ戦で再びエジプト人アタッカーのゴールをアシストし、偉業を再現した。ユナイテッド戦での出来事が偶然ではなく、本物の才能と卓越したピッチを読む力によるものであることを示した。

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2022年10月16日には、3つ目のアシストもサラーへのものとなった。今度はプレミアリーグ屈指のビッグマッチであるマンチェスター・シティ戦で、アリソンはたった1本の正確なパスで大一番の流れを変えられるワールドクラスのGKであることを証明した。

そして4つ目のアシストは、水曜日の夜、チャンピオンズリーグのクラブ・ブルージュ戦でスウェーデン人FWアレクサンデル・イサクに送られた。これはアリソンにとって欧州の舞台での初アシストとなり、歴史的な4アシストを完成させた。

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この記録は単なる数字ではない。現代サッカーにおけるGKの役割が大きく進化したことの証である。GKにはもはやシュートを止めることだけでなく、ビルドアップやチャンスの創出、カウンターの起点となることまで求められている。

アリソン・ベッカーはこの進化を体現する最高の例である。正確なロングボールを蹴る稀有な能力を持ち、味方の動きを読み、世界最高峰のプレーメーカーさながらに完璧なタイミングでパスを送ることができる。

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この偉業によって、アリソンは全員に明確なメッセージを送った。GKも攻撃のスターになり得るのであり、アシストはFWやMFだけの特権ではないということだ。