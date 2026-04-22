アリソン・ベッカーが合意に達し、8年間在籍したリヴァプールを去る見通しとなった

アリソン・ベッカーが今シーズン限りでリヴァプールを去る兆しがある。移籍市場専門家のマッテオ・モレット氏は水曜日、このブラジル人選手がユヴェントスと口頭合意に達したと報告。同クラブではルチアーノ・スパレッティ監督との再会が待っている。

ユヴェントスがアリソンに関心を持つのは新しい話ではない。『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』は2月、獲得意向を報じていた。

ユヴェントスは交渉を進め、トリノでのプロジェクトでアリソンを説得した。イタリアメディアは、スパレッティ監督の存在がアリソンの決断を後押ししたと伝えている。

ローマ時代からスパレッティを良く知るアリソンは、その下で世界屈指のGKに成長し、2018年夏に7000万ユーロ超でリヴァプールへ移籍した。

アリソンは2027年までの契約を残しているが、リヴァプールは近日中にユヴェントスと交渉するとみられる。アンフィールドの時代は終わり、彼は移籍の時期だと感じているようだ。

モハメド・サラーとアンドリュー・ロバートソンは退団が確定的。ヴァージル・ファン・ダイクは2027年までの契約を残すも延長はしない模様。フェデリコ・キエーザ、ハーヴェイ・エリオット、アレクシス・マカリスター、ジョー・ゴメス、カーティス・ジョーンズも移籍噂がある。

ユヴェントスはミケーレ・ディ・グレゴリオに完全な信頼を置いておらず、アリソンが加入すれば彼のスタメンは危うくなる。リヴァプールの要求移籍金は現時点で不明だ。

アリソンはリヴァプール加入以来、正ゴールキーパーとして君臨。負傷中の現在も、リーグ2回、CL1回の優勝に貢献した。