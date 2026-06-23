アリソンが復帰、ネイマールには拍手。首位決戦を前にしたブラジル代表の練習裏舞台。

ブラジル代表は火曜日、負傷中のラフィーニャを除く全選手がトレーニングに参加した。チームは木曜未明にマイアミで行われるスコットランド戦（2026年W杯グループ3第3節）に向け出発する。

ムンド・デポルティーボ紙によると、前日の個別調整を終えた正GKアリソンも合流し、ニュージャージー州モリスタウンのコロンビア・パークで通常練習を行った。

この日の気温は20度を下回り、ここ数日間の30度超えから一転して涼しいコンディションとなった。

スペイン通信社（EFE）によると、ネイマールやガブリエル・マルティネッリ、ブルーノ・ジウマールらは寒さに驚き、ピッチに降りる前に腕や手を擦り合わせていた。

カルロ・アンチェロッティ監督はメディアに公開された15分間、ピッチにいた22人とウォーミングアップやロンドを行った。

ラフィーニャは右膝裏の負傷で引き続き欠席し、スコットランド戦の出場は絶望的だ。

バルセロナ所属の彼は、情報筋によるとベスト16から復帰できる見込みだ。

また、ふくらはぎの負傷で1か月離脱していたネイマールがダニロと接触する場面もあり、チームメイトから拍手が送られた。

ブラジルは第3節でグループCの首位維持を狙う。現在4ポイントで、2位のモロッコとは得失点差のみ。モロッコは第3節でハイチと対戦する。



