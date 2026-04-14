アリエン・ロッベン、CLで活躍した選手に自分を重ねる：「心から楽しんでいる」

アルジェン・ロッベンはバイエルン・ミュンヘンの2選手について、公式チャンネルで熱く語った。彼は伝説的な右ウイングとして、ある選手との共通点を見出している。

レアル・マドリードとの第1戦（1-2）で、ある選手が特に目を引いた。 「誰もがマヌ（マヌエル・ノイアー）を称賛していた。私にとって彼は常に世界最高のGKだ」とロッベンは語る。元選手はかつてのチームメイトに感銘を受けた。「彼は40歳ながら、またその驚異的な実力を示した。だが私にとっては驚きではない」

今季右サイドでプレーするマイケル・オリゼもまた、ロッベンから高い評価を受ける。「彼はとても良いプレーをしていた。もちろん、それは私のポジションでもある」と語る。

「彼はエネルギーと創造性を持ってプレーし、ボールさばきに非常に高い技術力があることを示した。」オリゼは、オランダ人選手を象徴するあの特徴的なプレーを頻繁に見せている。

「共通点はあるが、比較は慎重にすべきだ。選手にはそれぞれ独自のスタイルがある」とロベン。

「いくつか共通点はあっても、結局彼は私とは異なる選手だ。彼が素晴らしいプレーをしていることが純粋に嬉しいし、私も楽しんでいる」と、96試合のオランダ代表経験を持つロベン氏は語る。

水曜日の第2戦では、コンパニ監督率いるバイエルンがアリアンツ・アレーナで戦う。ロッベンは「今はすべてが機能している。だがサッカーは何が起こるか分からない。95分間集中すれば、勝つのは1チームだけだ」と結んだ。