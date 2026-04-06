アラン・シアラー：サラーの苦しむ姿を見るのは残念だ

プレミアリーグの歴代最多得点者であるアラン・シェラーは、リヴァプールでのモハメド・サラーのパフォーマンスが急激に低下していることに対し、深い遺憾の意を表明し、プレミアリーグ史上最高の選手の一人がこのような状況にあるのを見るのは「決して心地よいものではない」と強調した。

番組『The Rest Is Football』でのシェラーの発言によると、リヴァプールからの退団を控えているエジプトのスター選手は、極めて厳しいシーズンを送っており、マンチェスター・シティ戦でPKを失敗したことで危機的な局面に達した。この試合は、彼がどれほど苦しんでいるかを如実に物語るものだった。

懸念材料はPKだけではない。シェラーは前半のシーンにも言及した。サラーは決定的なチャンスを、判断の遅れによって逃してしまった。その後、アブドゥルカディル・ホサノフが戻ってきて対応し、攻撃はスローインで終わるという場面だった。

彼はさらに、「残念ながら、そのような光景を見るのは良くない。しかもPKまで外してしまうとは」と付け加えた。

「エジプトの王」は明らかなパフォーマンスの低下に苦しんでおり、それはピッチ上での判断力にも反映されている。単純なミスや決定的なチャンスを逃す場面がそれだ。

それでも、一筋の希望は残っている。サラーはキャリアを通じて、ビッグマッチで輝きを取り戻すことに長けており、パリ・サンジェルマンとの待望の一戦は、彼が再び実力を証明する絶好の機会となるだろう。

もし彼が本来のレベルを取り戻せなかった場合――回復の明確な兆しが見られない現状ではその可能性は十分にある――サラーは、自身のサッカー人生におけるチャンピオンズリーグ最後の2試合を目前に控えることになるかもしれない。