共有 GOALをGoogleでフォロー

デポルティーボ・アラベスのキケ・サンチェス・フローレス監督が、今週土曜日に行われるラ・リーガ第14節での対戦を前に、レアル・マドリーを率いるジョゼ・モウリーニョ監督の手腕を称賛した。

広告

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』は、記者会見でのサンチェス・フローレス監督の発言を報じた。同監督はジョゼ・モウリーニョを、サンアントニオ・スパーズの元指揮官で、バスケットボール・アメリカ代表の歴代監督の中でも屈指の存在であるグレッグ・ポポヴィッチになぞらえた。

アラベスの指揮官は、NBAの名将として知られるポポヴィッチの自伝を最近読んだことを明かした。ポポヴィッチもまた、このポルトガル人監督と同様に、さまざまな時代や局面を乗り越えてきた人物だという。

キケ・サンチェス・フローレス監督は「サッカーは戦術面、フィジカル面、攻撃面、守備面で変化してきたが、モウリーニョは今も率いるチームとともに戦い続けることができている」と語った。

さらに同監督はレアル・マドリーの指揮官を称え、「彼には大きな親しみを抱いている」と付け加えた。

広告 広告

続けて「モウリーニョは主流となっている潮流や、システムや戦術に関する流行、そしてサッカーそのものの進化に適応できる監督だ。それこそが、彼が持つ重要性と地位をもたらしている」と述べた。

Related Topics

一方でアラベスの指揮官は「我々は相手にほとんどチャンスを与えないチームでなければならない。相手は我々のシステムの隙を探し、主導権を握ろうとしてくるだろうし、それを実現するための多くの武器を持っている」と警戒を口にした。

また、レアル・マドリーにボールを持って前進させてはならないと強調し、そうしたスペースを与えればレアル・マドリーは非常に危険な存在になると説明した。

広告

さらに、自分たちが対戦するのは「強く、支配的で、フィジカルとテクニックの両面、あるいは少なくともどちらか一方で優れた」チームであることを理解していると述べ、だからこそできる限り長く試合の流れの中にとどまる必要があると語った。

キケ・サンチェス・フローレス監督は、前節のデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦で自チームが見せた戦いはあらゆる場面で通用するとの確信を示した。レアル・マドリー戦で守備的な戦術に頼りたくなる誘惑があることは認めつつも、前の試合で採ったアプローチを繰り返すことを好むという。

広告

同監督は「素早くボールを奪い返すこと、激しくプレーすること、力強さと勢いを持つこと。これらは常に通用する。しかし、相手の特徴に応じて特定のスペースを空けたり、別のスペースを閉じたりすることは、常に通用するわけではない」と語った。

アラベスは直接のライバルとの対戦が続く時期を間近に控えているが、指揮官は目の前の試合に集中することを選び、「どの試合も異なる料理のようなもので、それぞれに独自の味がある。この試合には別の材料があるだろう」と説明した。

広告

最後に同監督は、レアル・マドリー戦で好結果を得る可能性があることを強調し、「チャンスはある」と述べた。アラベスがレアル・マドリーに勝利する可能性を示唆した形だ。