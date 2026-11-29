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土曜日にサンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリーを2-1で破った一戦について、アラベスのアンヘル・ペレスがジュード・ベリンガムを巡る重要な場面を振り返った。セサル・ソト・グラード主審は当初ベリンガムへのファウルでPKを宣告したが、モニターで確認した後に判定を覆した。

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VAR判定を巡る騒動とベリンガムの退場

レアル・マドリーは土曜日の夜、 ホームでアラベスに波乱の敗戦を喫した 。劇的なVARの介入と、終盤のジュード・ベリンガムの退場が勝敗を左右した。ベリンガムは終盤にレアル・マドリーのPKを獲得したと思ったが、セサル・ソト・グラード主審はピッチ脇のモニターで確認した後、判定を覆した。 判定が覆されたことへの苛立ちを抑えられなかった ベリンガムは、その後2枚目のイエローカードを受けて退場。同点を目指していたホームチームは10人となった。

ペレスによると、アラベスの選手たちはスタジアムのスクリーンですぐにリプレーを確認できたため、最初の判定が誤りだと確信していたという。緊迫した場面を振り返り、ウイングバックは抗議した理由を説明した。「結局のところ、すぐに映像を見られるスクリーンがある。求めるべきことだから、確認を求めた」と『モビスター・プルス』に語った。『スポルト』が伝えている。

アウェーチームにとって歴史的な夜

スペインの首都で主役となったのはペレスだった。後半に落ち着いたフィニッシュでアラベスのリードを2点に広げた。マリアーノ・ディアスのパスで抜け出した右サイドのDFは、冷静にティボー・クルトワをかわしてゴールに流し込み、レアル・マドリーの10連勝を止める結果を決定づけた。ペレスにとって感情があふれる瞬間であり、試合終了直後にはその偉業を言葉で表すのに苦労した。

「この夜は、神が許してくれるなら、子どもたちに語り聞かせたい夜の一つだ。言葉も出ない。震えている。計り知れない価値がある。アラベスとともに歴史をつくった。僕たちにはそれにふさわしいプレーができていた」と得点を挙げたペレスは語った。

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チーム全員が尽くした力

自らの活躍にもかかわらず、ペレスはチーム全員が称賛されるべきだと強調した。アラベスはカルロ・アンチェロッティ率いるチームの激しい圧力に耐えなければならず、試合を勝ち切るには白と青のユニフォームを着た全選手の惜しみない努力が必要だった。ペレスは個人の栄光に浸ることなく、世界屈指の攻撃力を誇る相手をその本拠地で退けたチームの結束をたたえた。

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「際立っていたのはチームだ。今日、先発した11人もベンチにいた全員もそろっていなければ、これを成し遂げることはできなかった」と語った。

高揚感に流されずに

大きな勝利ではあったが、キケ・サンチェス・フローレス監督はヒムナスティカ・デ・トレラベガ、エスパニョールとの試合を控える選手たちに、浮かれずにいることを求めた。GKアントニオ・シベラの働きとトニ・マルティネスの先制点を勝利の重要な要因に挙げる一方、この結果によって自信過剰になる危険性を警告した。

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「高揚感をあまり長引かせてはいけない。個性や熱意、意欲は保つべきだが、高揚感は違う。高揚感は我々に何ももたらさない。数日間はこの勝利を楽しむつもりだ」と監督は締めくくった。