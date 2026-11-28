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デポルティーボ・アラベスのアンヘル・ペレスが、ラ・リーガ第14節でサンティアゴ・ベルナベウに乗り込み、レアル・マドリーに2-1で勝利した一戦を振り返り、チーム一丸となった戦いぶりを称えた。

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スペイン紙『スポルト』が、ペレスが『モビスター・プラス』に語ったコメントを伝えた。ペレスは、生涯記憶に刻まれるような一夜を過ごしたと明かしている。

「神の思し召しがあれば、いつか子どもたちに詳しく話して聞かせる夜になる。今の気持ちを表す言葉が見つからない」

「体が震えている。この勝利は何物にも代えがたい。名門相手に歴史をつくったし、僕たちはそれにふさわしい戦いをした」

デポルティーボ・アラベスの右サイドバックを務めるペレスは後半、マリアーノ・ディアスからのパスを受けると、ベルギー代表GKティボー・クルトワをかわしてゴールネットを揺らした。

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アンヘル・ペレスは、キケ・サンチェス・フローレス監督率いるチームの最近の不本意な結果は、選手たちが注いでいる努力に見合うものではなかったと強調した。

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「ここ最近の結果は、チームがやってきたことを反映していなかった。今日、それを証明できた」

自身のパフォーマンスについて問われると、アンヘル・ペレスはレアル・マドリーの連勝を10で止めた要因として、チームメイト全員の貢献を挙げた。

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「チーム全体が素晴らしかった。先発した11人も、ベンチにいた全員も、今日は誰もが最高の状態でなければ、この勝利はつかめなかった」

また、当初ジュード・ベリンガムが得たPKが、セサル・ソト・グラード主審によるビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）のレビューの末に取り消され、最終的にこのイングランド人MFが2枚目の警告を受けて退場となった場面で、アラベスの選手たちがどう対応したかについても語った。

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アンヘル・ペレスは「結局のところ、僕たちにはすぐに映像を確認できるスクリーンがある。だからレビューを求めた。それが僕たちのやるべきことだからね」と説明した。