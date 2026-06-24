「アラブ・パートナーシップの夜」…ワールドカップに向けたエジプトとアルジェリアの協力

アメリカ代表は、来週金曜未明にロサンゼルス・スタジアムで行われるトルコ代表との2026年ワールドカップグループステージ最終戦に備えている。アラブ系選手数名の出場も予定され、注目が集まる一戦だ。

アメリカは勝ち点6で首位、トルコは2連敗で勝ち点0の最下位だ。

エジプト出身の国際審判員マフムード・アシュールは、FIFAから同試合のVARに選出され、世界トップクラスの審判員としての地位を確固たるものにしている。

エジプトサッカー協会によると、ガルバル主審（アルジェリア）、クオラリ第1副審、ザフルーニ第2副審（以上アルジェリア）とともに国際審判団の一員として選出された。 第4審判はアラブ首長国連邦のオマル・アル・アリ、予備副審判はモハメド・アル・ハマディが担当する。

VARチームにはアントニオ・ガルシア（スペイン）が主審、マフムード・アシュール（エジプト）とララ・フアン（スペイン）が副審として参加する。

試合は来週金曜、カイロ時間午前5時にカリフォルニア州イングルウッドのロサンゼルス・スタジアムで行われ、グループDに属する。

これでアシュールは今大会5試合目の担当となり、エジプト人審判として大会最多記録を更新した。彼の継続的な起用は、大会を通じて示してきた高い技術と規律の証である。