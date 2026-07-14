アラブ系候補が浮上…UEFAがインファンティーノ会長の解任を計画し、後任を探している。

欧州サッカー連盟（UEFA）との対立が深まる中、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、次期会長選挙で対抗馬を立てるべきだという欧州からの圧力という前例のない課題に直面している。

英メディア「TALKSPORT」によると、インファンティーノ氏は無投票再選を望んでいたが、UEFA加盟国は同氏に挑める欧州人候補擁立へ動き出している。

レッドカード問題が対立に火をつけた。

FIFA会長とUEFAの対立は、インファンティーノ氏がトランプ前米大統領から2026年W杯で米国人FWバロジョンに提示されたレッドカードの再審査介入を要請されたことでさらに深刻化した。

UEFAは「一線を越えた」と批判する声明を発表。インファンティーノ氏は、処分を取り消した規律委員会の独立性を強調し、「個人的な判断」と説明しただけだった。

対抗馬は誰なのか。

UEFAのチェフェリン会長が最有力視されるが、現職にとどまりたい意向で対立は避ける見込みだ。

ベルギーやポーランドなどの欧州連盟はパリ・サンジェルマンのナセル・アル・ハリフィ会長を支持する動きもあるが、本人は出馬意向なしと報じられる。辞退の場合は、ポーランドがレギア・ワルシャワオーナーのダリウス・ミエウドスキを推す見込みだ。

欧州以外ではCONCACAFのモンタリアーニ会長とCAFのムツィピ会長が候補に挙げられるが、モンタリアーニは現職に専念、ムツィピは2031年まで待つつもりだ。

欧州が直面する最大の課題

インファンティーノ氏の退任を望むUEFA加盟協会にとっての真の課題は、W杯を48から64チームへ拡大するという彼の計画が、 さらにクラブW杯を拡大し、開催周期を4年から2年に短縮する計画も、アフリカ（CAF）、北中米カリブ（CONCACAF）、アジア（AFC）の加盟国から強い支持を得ている。

これらの計画は小国・中規模国に大会参加と収益拡大の機会を与えるため、インファンティーノは欧州外で高い支持を得ており、対抗馬となる欧州候補にとっては大きな壁となっている。