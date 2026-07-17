アラブ地域で…ディシャンブが「現実的な次の行き先」を決定

フランス代表のディディエ・デシャン監督は、14年に及ぶ代表指揮を終えようとしている。明日土曜の2026年W杯3位決定戦でイングランドと戦い、「レ・ブル」との最後の試合に臨む。一方、サウジアラビア移籍も取り沙汰され、次なる去就が注目されている。

フランス紙『ル・パリジャン』は、ディシャンが代表監督退任後にサウジアラビア行きを検討していると報じた。同紙によると、ディシャンは同国代表またはクラブチームの監督就任を現実的な選択肢と見ているという。 代表監督か国内強豪クラブかのどちらかだ。

同紙によると、ディシャン監督は近年サウジアラビア側から接触を受けており、この点が他の選択肢より現実的だとしている。 特に、現監督のギリシャ人ゲオルギオス・ドニス氏の去就が未決定であることも、この可能性を高めている。ドニス監督は今回、グループリーグ早期敗退という結果に終わり、期待外れだった。

ただし、ディシャンはまだ最終決定を下しておらず、日曜日のフランス代表引退式後にじっくりと考えるとしている。

彼の退任は、W杯準決勝でスペインに0－2で敗れた責任を問う批判を受けてのものだ。 大会を通じて高いレベルを示したチームは、この試合では精彩を欠き、期待を裏切る内容となった。