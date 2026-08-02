世界サッカーの最強統括組織のトップに君臨し続けたいという野望を脅かしかねない、前例のない危機にスイス人のジャンニ・インファンティノ国際サッカー連盟（FIFA）会長が直面している。同連盟の各大会、ワールドカップを含む競技に数十億ドルを投じることを目指していた野心的な投資計画が崩壊したためだ。

インファンティノは来る3月にモロッコで開催予定のFIFA総会の会合で、任期4年の4期目に立候補する意向で、211の加盟団体の圧倒的多数の支持を得ていた。しかし、状況は劇的に変わり始めている。

支持の壁に亀裂

欧州サッカー連盟（UEFA）は、インファンティノへの信頼を失ったことを公然と表明した。一方、アジアサッカー連盟と北中米カリブ海サッカー連盟（CONCACAF）は彼の指導手法に痛烈な批判を向け、即時辞任を求める声が高まっている。

インファンティノは2016年からFIFA会長を務めており、2019年と2023年にはめぼしい対立候補もなく信任により再選された。しかし激しい批判の高まりとともに、本格的な対抗馬が現れる可能性がある。特に立候補届の最終期限が来る11月18日であることを踏まえればなおさらだ。

ドイツ通信社（DPA）によると、インファンティノに対抗する候補として5つの名前が挙がっている。

アレクサンデル・チェフェリン

欧州サッカー連盟会長（58歳）は闘争的な性格で知られる。元空手選手であるこのスロベニア人弁護士は、UEFA内部での商業路線を強く擁護してきたにもかかわらず、自らをインファンティノとは正反対の存在として提示している。

UEFA会長としての任期の終わりが近づき、2027年には再選に立候補しないことを表明したチェフェリンは、FIFAの対抗馬に対する欧州の抗議を主導し、2024年初めにはこう述べた。「一定の期間を経れば、どんな組織も新しい血を必要とする」

しかし、こんな疑問が投げかけられる。この原則は彼自身にも当てはまるのではないか、と。

ナセル・アル・ケライフィ

欧州クラブ協会会長のカタール人、ナセル・アル・ケライフィ（52歳）は、インファンティノが2021年に提案した2年ごとのワールドカップ開催という構想への開かれた姿勢を隠さず、それについて議論する用意があると強調した。

アル・ケライフィは2011年からフランスのパリ・サンジェルマンの会長を務め、スポーツ・エンターテインメント・ネットワーク「beINスポーツ」の役員でもあり、UEFA理事会のメンバーでもある。彼はチェフェリンの近しい盟友だ。FIFA会長就任への意欲は否定しているものの、その広範な影響力から、状況が変われば有力な候補となる可能性がある。

マティアス・グラフストローム

スウェーデン人の父とオランダ人の母のもとに生まれ、卓球のスイス・ジュニア王者だった。

マティアス・グラフストローム（45歳）はサッカー界の役員としてキャリアを築き、2024年に正式にFIFA事務局長に任命され、セネガル人のファトマ・サモウラの後任となった。

インファンティノとの極めて近い関係にもかかわらず、複数のメディア報道は、彼が丸いボールの世界の最高職に就く好機が訪れたと見ていることを示唆した。特に現会長に向けられた批判の高まりを踏まえてのことだ。

ビクター・モンタリアーニ

自らの本拠地でアメリカ、カナダ、メキシコによる2026年ワールドカップを主催した。

ビクター・モンタリアーニ（60歳）はカナダのバンクーバー市に生まれ、2012年にカナダサッカー連盟の会長に就任した。

2015年にFIFAを揺るがした汚職スキャンダルで、当時のCONCACAF会長ジェフリー・ウェッブが逮捕された後、名将カルロ・アンチェロッティを近しい人物の一人に数えるモンタリアーニに好機が訪れ、2016年から同大陸連盟の会長となった。

そして最も重要なのは、モンタリアーニ率いるCONCACAFが加盟団体の総意としてインファンティノの投資計画への拒否を表明したことであり、これが彼を明確な反対勢力の位置に置いている。

シェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ

シェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ（60歳）は、2016年にインファンティノとの選挙戦を戦った経験がある。汚職や人権侵害の疑惑に直面しながらも、FIFA会長選でわずかな差で敗れた。

このバーレーン人の要人はアジアサッカー連盟の会長を務めており、同連盟もインファンティノの投資計画を拒否し、集団的な対話と既存の指導部への敬意の必要性を強調した。これが彼を、再び競争に戻る有力候補にしている。