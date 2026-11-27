共有 GOALをGoogleでフォロー

アラブ諸国の代表チームは、U-17ワールドカップのラウンド32で強豪との対戦を控えている。負ければ後がないノックアウトステージだ。

広告

注目を集めるのはサウジアラビア代表だ。グループステージでは目を見張る結果を残し、なかでもフランスに勝利したことが際立った。その後ハイチを破って決勝トーナメント進出を決めたサウジアラビアは、ラウンド32でベルギーと激突する。

サウジアラビアはベルギー代表という新たな欧州勢との試練に臨み、大会での歩みをさらに続けることを目指す。

モロッコ代表はチリと対戦する。モロッコは大会におけるアラブ勢の存在感を保ち、次のラウンドへ駒を進めることを狙う。一方、エジプト代表はコロンビアとの厳しい一戦を控える。エジプトはパナマに4-1で勝利し、グループA2位でラウンド32に進出した。

アルジェリア代表はベネズエラ代表と対戦し、ラウンド16進出の切符をつかみたいところだ。

広告 広告

ラウンド32ではほかにも好カードが並ぶ。主な顔合わせは、イタリア対タジキスタン、クロアチア対ウルグアイ、ブラジル対モザンビーク、メキシコ対アルゼンチン、スペイン対ウズベキスタン、オーストラリア対セネガルだ。

また、アイルランド共和国対コートジボワール、マリ対ドミニカ共和国、韓国対日本、セルビア対中国、ギリシャ対エクアドル、フランス対ウガンダも行われる。

U-17ワールドカップは2026年11月19日から12月13日までカタールで開催され、48チームが参加している。ラウンド32の勝者はラウンド16へ進み、世界王者の座を懸けた争いはさらに激しさを増していく。