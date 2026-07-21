国際サッカー連盟（FIFA）は、センターバックのコンビであるエムリク・ラポルトとパウ・クバルシを2026年ワールドカップのベストイレブン投票候補から除外し、スペイン国内で激しい批判の嵐を巻き起こした。両者はニュージャージー州のメットライフ・スタジアムでスペイン代表を史上2度目の優勝へと導く中心的役割を果たしたにもかかわらずである。

国際サッカー連盟は公式サイトを通じて、大会ベストイレブンを選ぶファン投票の候補者リストを発表したが、そこにはラポルトとクバルシの名前が完全に欠けており、この決定は「非論理的かつ矛盾している」と評された。とりわけ、スペイン代表が大会を通じてわずか1失点しか喫しなかった、大会最強の守備陣を率いたのがこのコンビであっただけになおさらである。

大会最優秀若手選手に選ばれたバルセロナの選手クバルシの除外は、とりわけ衝撃的なものだった。栄誉ある個人賞を授与されながら、なぜベストイレブンの候補から外されるのか。この明らかな矛盾はスペイン国内で広範な不満を引き起こした。

FIFAはこのスペイン人コンビの代わりに、守備陣にはスペインのマルク・ククレジャとペドロ・ポロに加え、リサンドロ・マルティネス、ヌノ・メンデス、フィルジル・ファン・ダイク、ガブリエウ・マガリャンイス、クリスティアン・ロメロ、ダヨ・ウパメカノを選出した。

ゴールキーパーにおいては、スペインのウナイ・シモンに加え、フォジニーニャ、エミリアーノ・マルティネス、ジョーダン・ピックフォード、バルト・フェルブルッヘンがリストに名を連ねた。

中盤とサイドについては、ロドリとラミン・ヤマルによってスペイン勢が名を連ね、加えてジュード・ベリンガム、ウリッセ、ヴィニシウス・ジュニオール、エンソ・フェルナンデス、ウスマン・デンベレ、ルカ・モドリッチ、シバリがリストに入った。

攻撃陣には、スペインのニコ・ウィリアムズが名を連ね、加えてキリアン・ムバッペ、キニョーネス、ハリー・ケイン、アーリング・ハーランド、リオネル・メッシが挙げられた。

物議を醸した不在はラポルトとクバルシだけにとどまらず、大会で並外れたパフォーマンスを見せたもう2人のスペイン人スター、ダニ・オルモとミケル・メリーノにも及んだ。これにより、国際サッカー連盟が採用した選考基準をめぐる疑問が持ち上がった。

なお、スペイン代表は7試合を通じてわずか1失点という歴史的な守備の偉業を大会で成し遂げた。これはラポルトとクバルシが高い能力で率いた最終ラインの結束を如実に反映する記録である。