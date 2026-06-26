アラブのスターが登場…ワールドカップのゴールデンブーツ争いが激化

2026年ワールドカップのゴールデンブーツ賞争いが激化している。アルゼンチンのリオネル・メッシは2試合で5得点を挙げ、首位に立った。

4得点を挙げているのは、フランス代表のキリアン・エムバペ（2アシスト）、ウスマン・デンベレ（1アシスト）、ブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオール（1アシスト）、 ノルウェーのアーリング・ハーランド（アシストなし）だ。なお、この4人はアルゼンチン代表のキャプテンより1試合多く出場している。

ムバッペは2022年カタール大会に続き2度目の受賞を狙い、大会史上初の快挙を目指す。

ゴールデンブーツ賞は大会終了時にFIFAが授与する個人賞の一つで、得点王争いは世界中のファンの注目を集めている。

現時点でのゴールデンブーツ賞上位12選手は以下の通り。

1. リオネル・メッシ（アルゼンチン）5ゴール0アシスト

2. キリアン・ムバッペ（フランス）4ゴール2アシスト

3.ウスマン・デンベレ（フランス）4ゴール1アシスト

4. ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）4ゴール1アシスト

5. アーリング・ハーランド（ノルウェー） - 4ゴール - 0アシスト

6. デニス・オンドヴァ（ドイツ） - 3ゴール - 2アシスト

7. ヨハン・マンザンベ（スイス） 3ゴール 1アシスト

8. イスマイラ・サール（セネガル）3ゴール1アシスト

9. ジョナサン・デイヴィッド（カナダ） - 3ゴール - 0アシスト

10. イスマイル・アル＝サイバリ（モロッコ） 3ゴール 0アシスト

11. マテウス・コンハ（ブラジル） - 3ゴール - 0アシスト

12. ブライアン・プロビー（オランダ） - 3ゴール - 0アシスト