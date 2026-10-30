リバプールの指揮官を務めるスペイン人監督アンドニ・イラオラは、首位について語ったり、プレミアリーグ優勝争いの可能性を評価したりするにはまだあまりに早すぎると強調し、来る日曜日にアンフィールドで行われるプレミアリーグ第9節、アーセナルとの一戦が非常に困難なものになるとの見方を示した。

リバプールは勝ち点15で順位表の4位に位置し、一方でディフェンディングチャンピオンのアーセナルは勝ち点21の2位につけ、首位のマンチェスター・シティとは得失点差で後れを取っている。

イラオラは本日金曜日に行われたこの一戦に関する記者会見で、首位争いとアーセナル戦について次のように語った。以下は「スカイ・スポーツ」が伝えたもの。「順位表に目を向け始めるのは非常に早すぎる。我々は非常に難しい試合に向けて準備をしなければならない。アーセナルのことも、彼らがどれほど優れているかもわかっている。彼らには懸命に働く傑出した選手たちがいる。我々はこの挑戦に備えなければならないし、私は選手たちと自分自身を信じている。日曜日は素晴らしい雰囲気になるだろうし、求められるレベルを発揮できることを願っている」

リバプールをアーセナルに最も近い優勝争いのライバルだと評したジェイミー・キャラガーの発言に応じて、イラオラはこう述べた。「前にも言ったが、我々はまだ10月の段階にいて、一試合ずつ臨まなければならない。私はいつも言っているが、最初の基準となるのは通常、シーズン中盤に全員が一度ずつ対戦し終えた後のことだ。そのときになって初めて順位表に目を向け始められる。今の我々は、改善を続け、発展し続けることが不可欠な状況にある」

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友人であるミケル・アルテタとの対戦について、彼はこう付け加えた。「先週はチャビ・アロンソ、そして今度はミケルだ。最近は対戦相手のベンチに昔からの友人が多くいる。試合後に彼らと5分から10分ほど過ごすのは良いことだと思うが、彼が我々にとって非常に厄介な相手になることはわかっている。だからこそ、我々は持てるベストを尽くさなければならない。サポーターが期待を抱き、我々が勝てると信じてくれるのは良いことだが、私に言わせれば、我々はまだシーズンの非常に早い段階にいる」

アーセナルとの戦い方、そしてボーンマスを率いていた頃に彼らに対して収めた過去の優位をどの程度活かせるかについて、イラオラはこう説明した。「確かに我々はボーンマスでアーセナルに対して良い結果を残したが、それはあまり意味を持たない。今はまったく別のチームであり、別の選手たちであり、別の局面だ。以前に使ったのと同じ道具を使うことはできない。むしろ異なる道具を用い、選手たちを信頼しながら可能な限り最善の形で彼らを活かさなければならない」

イラオラは試合の鍵を説明して続けた。「結局のところ、これは1対1の競り合いに勝つこと、相手より多く走ること、空中戦やセットプレー、そして細部で上回ることに尽きる。アーセナルはチャンピオンであり、現在リーグ首位に立っていて、今季まだ1敗しかしていない。だから彼らは非常に良い状況にあり、それは間違いなく我々にとって素晴らしい挑戦になるだろう」

試合への向き合い方の変化、そしてボーンマスにいた頃のように「優勝候補ではない側」として臨むわけではなくなったことについて、彼はこう続けた。「もちろんこの点は変わる。だが私はここに来た初日から、相手やコンペティションに関係なくこうなるとわかっていた。我々はそれを受け入れているし、それは良いことだ。人々は自分のチームに多くを期待するものだ。そして最終的には、相手より多くのチャンスをいかに作り出すかという問題だ。アーセナルが守備面で非常に強いことはわかっているし、我々もチームとして守備面で良い状態にある。だからこそ、我々が作り出す一つひとつのチャンスが非常に価値を持ち、ペナルティーエリア内で起こることが決定的になるだろう」

イラオラはアンフィールドでのサポーターの後押しを称えて、こう語った。「ただ勝つことだけが問題なのではない。アンフィールドでは、チームが持てるすべてを出したとき、直近の何試合かでリードされた場面でさえ、サポーターが途方もなく我々を支えてくれていることを皆が感じる。我々のスタジアムでは相手に対して大きなアドバンテージがあり、ここで作り出せる雰囲気は魔法のようで、特別なものだ」

最近のライアン・フラーフェンベルフのパフォーマンス低下について、イラオラはこう説明した。「彼は今季、良い試合もそれほど良くない試合もあったし、最近は多くの出場時間をこなしてきた。我々は彼を信頼しているし、彼が何をもたらせるかわかっている。他の選手たちがうまくプレーできないときと同じように、彼が必要とする部分を伸ばす手助けをしようとしているし、良い状態にあるときはそこにとどめようと努めている」

イラオラは試合過密とローテーションの話題に触れて、言葉を締めくくった。「確かに私はヨーロッパリーグを除けばヨーロッパでの監督経験は多くなかったが、選手として数多くの試合を経験してきて、こうしたスタジアムや午前3時に帰り着くことにも慣れている。我々の選手たちはこの連戦の形に非常に慣れているし、我々は試合ごとに絶えず変更を加えており、このやり方はうまくいっていると思う。到達すべきより高いレベルが常に存在すべきで、我々はさまざまな領域で改善しなければならない。そのことは十分に理解している」