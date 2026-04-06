「アラウホの出場可否が判明」…アトレティコ・マドリード戦を前に、バルセロナの3選手が練習を欠席

バルセロナは本日月曜日、来週水曜日に控えたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のアトレティコ・マドリード戦に向け、フアン・ガンベル・スポーツセンターでトレーニングを行った。

バルセロナは明日火曜日、アトレティコ・マドリード戦を控えた最後の練習に臨み、ハンス・フリック監督とジョアン・カンセロが記者会見に臨む予定だ。

『ムンド・デポルティーボ』紙によると、バルセロナはフレンキー・デ・ヨングを欠いて練習を行った。オランダ人MFは右ハムストリングの負傷からの回復の最終段階にある。

デ・ヨングは2月26日の練習中に負傷し、クラブは回復期間を5～6週間と見込んでいた。

来週木曜日、アトレティコ・マドリード戦直後に回復期間が終了する予定であり、ハンス・フリック監督とコーチ陣は、エスパニョール戦に向けてデ・ヨングが準備万端であることを確信している。

クラブは、フレンキーにエスパニョールとのダービーに出場させる時間を与えることを目指しており、さらに4月14日（火）にウェンブリー・スタジアムで行われるアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント第2戦への出場も視野に入れている。

また、前節のアトレティコ戦で左足首を捻挫したマルク・ベルナルと、左膝の前十字靭帯の部分断裂から回復中のアンドレアス・クリステンセンも、トレーニングを欠席した。

一方、土曜日のワンダ・メトロポリターノでの試合で交代を要請したロナルド・アラウホは、チームメイトと共にトレーニングを行った。

このウルグアイ人DFは左太ももに軽い肉離れを抱えていたが、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦には出場可能となる見込みだ。

トレーニングを補完するため、フリック監督はリザーブチームの選手たち、トミ・マルケス、アルバロ・コルテス、シャビ・エスパルト、ディエゴ・コシェンを招集した。

また、ブラジル人選手のラフィーニャもトレーニングセンターに姿を見せた。彼は母国から帰国後、右脚の大腿二頭筋の負傷治療を継続するため、バルセロナのトレーニング施設へ向かった。

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